£±£±²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ëÂçÀª¡Ê£²£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ë¡áÊÒ²¬¹Ò´õ»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

µð¿Í£´¡Ý£³¹­Åç

¡¡µð¿Í¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¹­ÅçÀï½é¾¡Íø¡£

¡¡¼·²ó°Ê¹ß¤Ï£¶Åê¼ê¤Î¥ê¥ì¡¼¤ÇÁê¼ê¤ò£²°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¡¢±äÄ¹½½Æó²ó¤Ë¹ÃÈå¤Îµ¾Èô¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£¹­Åç¤Ï¼é¤ê¤Î¥ß¥¹¤¬¶Á¤­¡¢£´Ï¢ÇÔ¡£

¡þ

¡¡±äÄ¹½½°ì²ó¡¢¹­Åç¤Î£±¡Á£³ÈÖ¤ò£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÂçÀª¤Ë¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö£¹Ï¢Àï¤ÎÆ¬¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿ÂçÀª¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È¡¢º£µ¨½é¤Î¡Ö²ó¤Þ¤¿¤®¡×¤È¤Ê¤ë½½Æó²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡ÀèÆ¬¤Ï¡¢£²¥é¥ó¤ò´Þ¤àÁ´£³ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿£´ÈÖËöÊñ¡£µÍ¤Þ¤Ã¤ÆÃæÁ°¤ËÍî¤Á¤½¤¦¤ÊÅö¤¿¤ê¤ò¡¢ÁýÅÄÂç¤¬Èô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¹¥Êá¤·¡¢¤â¤êÎ©¤Æ¤ë¡£Æó»à¤«¤éº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÆ§¤óÄ¥¤ì¤ÐºÇ¸å¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤¿¡×¡£ÌðÌî¤ò£±£µ£±¥­¥í¤ÇÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£

¡¡¤½¤ÎÎ¢¡¢ÂçÀª¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤ËÌî¼ê¿Ø¤¬±þ¤¨¤ë¡£¤È¤â¤ËÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿µÈÀî¤È²¬ËÜ¤ËÏ¢ÂÇ¤¬½Ð¤Æ¡¢ÌçÏÆ¤Îµ¾ÂÇ¤Ç°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ë¡£¹ÃÈå¤Îµ¾Èô¤Ç»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎµÈÀî¤¬À¸´Ô¤·¡¢´¿´î¤ÎÎØ¤¬¤Ç¤­¤¿¡£ÂçÀª¤È¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¹ÃÈå¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£

¡¡ÀèÈ¯¤Î°æ¾å¤ò·ÑÅê¤·¤¿£¶Åê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡£¶å²ó¤ÏËöÊñ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢º¸ÏÓ¤Î¹âÍü¤«¤éÁ¥Ç÷¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î½½²ó¤Ï¼é¸î¿À¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ËÂ÷¤·¤¿¡£ÂçÀª¤Ë£²¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤òÇ¤¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤Î¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î³Ð¸ç¤ÎÉ½¤ì¤À¡£

¡¡£²µ¨¤Ö¤ê¤Ë£²²ó¤òÅê¤²¤¿ÂçÀª¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡ÖÏ¢Àï¤ÎÆ¬¤ËÅê¼ê¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤¦¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Î»×¤¤¤ò¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Íý²ò¤·¤ÆÅê¤²¤¿·ë²Ì¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¡£¼¹Ç°¤ÎºÓÇÛ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬±þ¤¨¡¢¹­ÅçÀï¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò£³¤Ç»ß¤á¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ý¿¿¼Â¡Ë