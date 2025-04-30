¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤â´Ý²Â¹À¤â¸Í¶¿æÆÀ¬¤âÉÔºß¡¡Æâ³¤Å¯Ìé¥³¡¼¥Á¤¬¸ì¤ëà¸½ºßÃÏá
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¹Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç±äÄ¹£±£²²ó¤Ë£´¡½£³¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢£¹Ï¢Àï½éÀï¤ò·àÅª¤ÊÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²óÆó»à°ìÎÝ¤«¤éÁê¼ê»°ÎÝ¼ê¡¦¾®±à¤Î°Á÷µå¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë¹ÃÈå¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç´¿´î¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤«¤éÂç¤¤Ê£±¾¡¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡ÖÌîµå¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Áê¼ê¤¬¥ß¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡ØÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¡Ù¤À¤è¤Í¡£´î¤ÖÈ¾ÌÌ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤âµ¯¤ÆÀ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤â¤¦°ì²ó¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¤¡×¤È°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é£±¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÃù¶â£³¤Ç¥»£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸½¾ì¤Î¼óÇ¾¿Ø¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ØÅêÂÇ¤Î»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÂçÀÚ¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£Ç´¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¡Ê»õ¼Ö¤¬¡Ë¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤Ë´Ý¡Ê²Â¹À¡Ë¤È¤«¡ÊºäËÜ¡ËÍ¦¿Í¤Ï¡Ê°ì·³¤Ë¡Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¨¥ê¡¼¡Ê¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ë¤â¸Í¶¿¡ÊæÆÀ¬¡Ë¤âËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£ËüÁ´¤Ê¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢º£¤¤¤ëÀïÎÏ¤Ç²¿¤È¤«Ç´¤ê¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ãù¶â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×
¡¡³Î¤«¤ËÀïÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£´Ý¤Ï³«ËëÄ¾Á°¤Ë±¦ÂÀ¤â¤â¤òÉé½ý¤·¤Æ¸Î¾ãÈÉÆþ¤ê¡£ºäËÜ¤ä¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦¸Í¶¿¤ÏÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤ÇÆó·³ºÆÄ´À°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¾¡Î¨£µ³ä°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤·¡¢º£¸å¤Îà¾å¤¬¤êÌÜá¤â¤¢¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¾å½ÐÍè¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖËÜÈÖ¤Ï²Æ¾ì¤Ê¤ó¤Ç¡£²Æ¤Ë¤É¤ì¤À¤±´¬¤ÊÖ¤¹¤«¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢º£¤Ï²æËý¤·¤Æ¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ°ìÀï°ìÀï¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀè¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼çÎÏÀª¤¬Éüµ¢¤·¡¢à´°Á´ÂÎá¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤«¡£¾¡Éé¤Îµ¨Àá¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Þ¤Ç²ç¤ò¸¦¤®Â³¤±¤ë¡£