[4.29 欧州CL準決勝第1戦](エミレーツ スタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 23 ミケル・メリノ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 32 ネト

GK 36 T. Setford

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 4 ベン・ホワイト

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 45 J. Henry-Francis

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 30 ラヒーム・スターリング

FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ

FW 46 I. Kabia

監督

ミケル・アルテタ

[パリSG]

先発

GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 2 アクラフ・ハキミ

DF 5 マルキーニョス

DF 25 ヌーノ・メンデス

DF 51 ウィリアム・パチョ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 17 ビティーニャ

MF 87 ジョアン・ネベス

FW 7 フビチャ・クバラツヘリア

FW 10 ウスマン・デンベレ

FW 14 デジレ・ドゥエ

控え

GK 39 マトベー・サフォノフ

GK 80 アルナウ・テナス

DF 3 プレスネル・キンペンベ

DF 21 リュカ・エルナンデス

DF 35 ルーカス・ベラルド

MF 19 イ・ガンイン

MF 24 セニー・マユル

MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 29 ブラッドリー・バルコラ

FW 49 イブラヒム・ムバイエ

監督

ルイス・エンリケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります