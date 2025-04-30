アーセナルvsパリSG スタメン発表
[4.29 欧州CL準決勝第1戦](エミレーツ スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 45 J. Henry-Francis
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
[パリSG]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 14 デジレ・ドゥエ
控え
GK 39 マトベー・サフォノフ
GK 80 アルナウ・テナス
DF 3 プレスネル・キンペンベ
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 35 ルーカス・ベラルド
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 セニー・マユル
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
FW 49 イブラヒム・ムバイエ
監督
ルイス・エンリケ
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 45 J. Henry-Francis
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
[パリSG]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 14 デジレ・ドゥエ
控え
GK 39 マトベー・サフォノフ
GK 80 アルナウ・テナス
DF 3 プレスネル・キンペンベ
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 35 ルーカス・ベラルド
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 セニー・マユル
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
FW 49 イブラヒム・ムバイエ
監督
ルイス・エンリケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります