ÈþÎï-Bi-ray-¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÊÆ¹ñ¹ñ²ÎÀÆ¾§¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
YOSHIKI¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÈþÎï-Bi-ray-¤¬¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î4·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ vs ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡×¤ÎMLB¸ø¼°Àï¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãJapanese Heritage Night¡ä¤Ø¤È½Ð±é¡£ÊÆ¹ñ¹ñ²Î¡ÖThe Star-Spangled Banner¡×¤òÀÆ¾§¤·¤¿¡£
¢¡ÈþÎï-Bi-ray- Æ°²è
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÁª¼ê¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ãJapanese Heritage Night¡ä¤âÎãÇ¯°Ê¾å¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëYOSHIKI ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇÈþÎï-Bi-ray-¤Î½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ²Î¤ò²Î¤¨¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤ÇÂ¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢YOSHIKI ¤µ¤ó¤ÎÎå¤Þ¤·¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈþÎï-Bi-ray-¡×¤Ï¡¢Emi¡¢Hinata¡¢Cocomi¡¢Michelle ¤Î4 ¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£YOSHIKI ¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡ØButterfly -Short Version-¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¤ÏYouTube¤Ç1500Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆYOSHIKI¤Ï¼¡¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤òÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶á¤¯Âç¤¤ÊÈ¯É½¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÈþÎï-Bi-ray- ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ÈþÎï-Bi-ray- ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡YOSHIKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È