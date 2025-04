◆多部未華子「マクドナルド」CM出演

【モデルプレス=2025/04/30】女優の多部未華子が出演する「マクドナルド」の新CM「セット500 バッティングセンター篇」が、5月6日よりで放映される。ボリューム感がありながらおトクなバーガー「マックチキン」「スパチキ」「チキチー(R)」「エグチ」に、選べるサイドメニューとドリンクMがついて、いつでも500円台で楽しめるセットは、『ちょいセット(R)』として多くの人から支持されてきた。2025年3月12日より、「ハンバーガー」のセットが10年ぶりに復活したことにより、“500円ちょうど”で手頃に楽しめるセットが、「マックチキン」と合わせて2種類に増え、「スパチキ」「チキチー」「エグチ」のセット3種類と合わせて500円台のセットが合計5種類に進化し、新名称『セット500』に生まれ変わった。サイドメニューとドリンク付きで440通り(※組み合わせは、メイン5種類、サイド4種類、ドリンク22種類の計440通り/追加料金のかかるサイド・ドリンクのサイズ変更など除く)もの組み合わせから選べる楽しさ、ボリューム感と500円台で楽しめる5つのおトクで豊富なラインアップがあることから好評を得ている。

◆多部未華子、バッティングで周囲から絶賛

◆多部未華子インタビュー

5月6日から放映される多部出演の新TVCMでは、バッティングセンターで500円玉を投入して見事な打球を放ち続ける多部の姿に観衆も見とれる中、さらに追加コインを投入して神スイングを…と思いきや、その500円で多部がマクドナルドに直行し、シアワセの『セット500』を楽しむ。見事なバッティング姿とは対照的に、マクドナルドで『セット500』を味わうシアワセ満載な多部の表情が収められている。撮影現場に到着し、監督との打ち合わせを始めた多部は、バッティングセンターの雰囲気にドキドキした表情を見せながら「バットもほとんど握ったことがないんです」と告白。「野球に詳しい女性コーチがついて練習する時間を確保するから大丈夫ですよ」と聞いて、ホッとした様子で笑顔で演技の方向性について話を進めた。撮影当日は肌寒い天候ながら晴天に恵まれ、明るい陽が射すバッターボックスに案内された多部は、コーチのレクチャーを受けながら真剣な表情で素振りを繰り返し、撮影に向けてバッティング練習に励んでいた。入念な練習を終え、いよいよ撮影がスタート。「よし!」と気合いを入れながらも「できるかな?」と不安げな表情の多部を気遣い、監督は「振りやすいようにバットを短めに持ってもいいですよ」と声をかけるが、多部は「大丈夫です」と笑顔で答え、ホームランを狙う本気の構えで本番に臨む。直前にバットの握り方からレクチャーを受けたばかりとは思えない多部のパワフルなフルスイングに、周囲からは「おお〜」というどよめきも。さらに長打を狙えるフォームをマスターした多部は、笑顔で「ホームラン打ちます(笑)!」と宣言し、現場を盛り上げていた。豪快なホームランを打ったと思えば、意表をついてバントも決めてしまうテクニシャンを演じるため、人生で初めてバントの構えにトライした多部。しかも監督からはより高度な「セーフティバント」をオーダーされ、コーチと相談しヒッティングからバントへ素早く構えを変える打ち方の練習を行う。「これがバントなんですね。合ってるのかなぁ…」と構えを披露すると、コーチや周囲のスタッフからは「飲み込みが早くてすごい!」と絶賛されるが、多部は「せっかく褒めてもらってるのに…自分ではできているかどうかわからないんです(笑)」と、照れ笑いした。バッティングセンターで遊びながら500円硬貨を眺めているうちに、500円台で楽しめるお得な「セット500」を思い出してしまうシーンに臨んだ多部。料金箱に投入する500円硬貨を財布から取り出したものの「あ、待って。それよりも…」と自分の気持ちにブレーキをかける場面では、監督から「500円硬貨の形状がハンバーガーのイメージと重なってきます」と演出について説明を受け、ハンバーガーと好きなサイドメニュー、そしてドリンクを組み合わせた「セット500」を思い浮かべながら、多彩な演技を披露。OKテイクを獲得すると、ニッコリと笑顔を見せた。店舗での食事シーンでは、ハンバーガーとマックフライポテト、ドリンクが揃った「セット500」を前にご機嫌な表情を見せていた多部。この日は朝早くからバッティングセンターの撮影で力いっぱいバットを振ってきたためか、いつも以上においしく感じているような笑顔でパクリ。ハンバーガーのほか、マックチキン、スパチキ、チキチー、エグチの5種類から好きなバーガーを選ぶことができる『セット500』のオススメの組み合わせを尋ねられると、「チキンもチーズも大好きなので『チキチー』のセットをオススメしたいです!」と笑顔で答えていた。(modelpress編集部)― 500円台で楽しめるお得な「セット500」の新TVCMに出演した感想をお聞かせください。「朝からたくさんバットを振って…慣れない動きだったんですけど、フォームを教えていただいて何回も振って。太陽の光も美しく爽やかで、とても清らかなCMになったんじゃないかなと思います。バットもほとんど握ったことがなかったので、フォームを教えていただきながら(笑)。スカッとしたい時に行くっていう設定だったので、お仕事の合間に振りに来た!っていう気持ちになって、頑張りました」― ハンバーガーのセットが新たに加わって、マックチキン・スパチキ・チキチー・エグチの合計5種類のセットを500円台で楽しめる『セット500』の中で、多部さんがオススメしたいのはどのセットですか?「『チキチー』のセット!私はチキンも大好きですし、チーズも大好きなので。一緒に食べられて、ドリンクもついてお得かな。自分だったら『チキチー』のセットにするって思いました」― 新TVCMは、500円硬貨を見るとついマクドナルドを思い浮かべてしまうストーリーでしたが、多部さんが「これを見るとついついやってしまうこと」を教えてください。「テレビをつけてしまうと、もうソファーから離れられなくて(笑)。やらなきゃいけないことが多いときはテレビをつけないようにしようと思うんですけど、やっぱりリモコンに手を伸ばして…ボーっと座って、ただただ時間だけが過ぎていくっていう(笑)。ついついやっちゃうなって思います」― 「I Should Be so Lucky」の楽曲にのせてハッピー・幸福な印象があふれる新TVCMのように、多部さんが「ラッキーだな」と思うのはどんな時ですか?「花粉症なので、花粉を感じる日と感じない日があるんですけど…感じない日はラッキーだなって思います。なんか人それぞれですよね、花粉の感じ方って。『今日は来てる』っていう人と、『今日は平気』っていう人と。『今日は平気』の日はラッキーだなって思います。今日(撮影日)は大丈夫でした。今日はラッキーな日でした(笑)」― 新たに「セット500」に生まれ変わったセットのCMにご出演いただきましたが、多部さんが「セット500」のように 生まれ変わりたいと思っていること、新たな気持ちで挑戦したいと思っていることがあればお聞かせください。「『心機一転、気持ちを新たに』って毎年言ってるんですけど…整理整頓。私をよく知っている方は、本当にカバンの中身とかあらゆるところが整理されてないってわかってるんですけど(笑)。『ちゃんとこれを整理しよう』、『ちゃんとファイルに分けよう』と思うんですけど、だいたい毎回できてない(笑)。毎度毎度失敗していますが、整理整頓を頑張りたいなと思っています」― 新TVCMをご覧になる視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。「バーガーにお好きなサイドメニューとドリンクがついて500円台で楽しめる『セット500』はハンバーガー、マックチキン、スパチキ、キチキー、エグチの5種類のバーガーから気分に合わせて選べる、どれでも500円台のセットです。マクドナルドで幸せの『セット500』をお楽しみください」【Not Sponsored 記事】