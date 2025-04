【「超音戦士ボーグマン」 アニス・ファーム】 4月30日出荷開始 価格:6,380円

ハセガワは、レジンキット「『超音戦士ボーグマン』アニス・ファーム」の出荷を4月30日に開始する。価格は6,380円。

本商品は、「超音戦士ボーグマン」よりアニス・ファームを私服姿でレジンキット化したもの。原型製作は、つるぎ だん氏が担当している。瞳デカールが付属する。

(C)1988 TOHO CO., LTD. / ASHI PRODUCTIONS CO., LTD.

※発売日は流通により前後する場合があります。