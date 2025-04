[Alexandros]が4月28日、東京・恵比寿ガーデンホールにて3年ぶりオリジナルアルバム『PROVOKE』の発売を記念したライブイベント<“PROVOKE” LAUNCH PARTY>を開催した。4月23日にリリースされたアルバム『PROVOKE』には、「金字塔」(ドラマ『プライベートバンカー』主題歌)、「超える」(アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第1クールオープニング主題歌)など全15曲を収録。メンバー4人の衝動とセンスが凝縮された充実作に仕上がっている。本作を引っ提げた全国ツアー<PROVOKE JAPAN TOUR 2025>開幕直前に行われたこの日のイベントでは、アルバム収録曲はもちろん、代表曲やヒット曲を次々と披露。現在の[Alexandros]の充実ぶりを見せつけた。

■9thオリジナルアルバム『PROVOKE』



2025年4月23日(水)発売CD購入リンク:https://lnk.to/Alexandros_PROVOKE【完全生産限定盤 (2CD+2Blu-ray+T-Shirts+2Photobook)】UPCH-7723 \23,100 (税込) / \21,000 (税抜)・CD 9th Original Album『PROVOKE』・CD◆Rearrange Album『CHANGED MY MIND』・Blu-ray АBack To School!! Live at Aoyama Gakuin 2024.3.17>ほぼ全編を収録+メンバー自身のオーディオコメンタリーも収録・Blu-ray◆А[Alexandros] presents THIS FES '24 in Sagamihara>Day1, Day2 [Alexandros] パフォーマンス映像+<THIS FES '24 in Sagamihara>ドキュメンタリー映像 (70分)・オリジナルアルバム『PROVOKE』デザインT-Shirt (One Size) ※XL相当・Photobook АBack To School!! Live at Aoyama Gakuin>Live Photo (32ページ / LPサイズ)・Photobook◆А[Alexandros] presents THIS FES '24 in Sagamihara>Live Photo (32ページ / LPサイズ)・LPサイズハードカバーBOX【初回限定盤(CD+DVD)】UPCH-7724 \8,800 (税込) / \8,000 (税抜)【初回限定盤(CD+Blu-ray)】UPCH-7725 \9,350 (税込) / \8,500 (税抜)・CD:9th Original Album『PROVOKE』・DVD / Blu-ray:<[Alexandros] presents THIS FES '24 in Sagamihara>Day1, Day2 [Alexandros] パフォーマンス映像+<THIS FES '24 in Sagamihara>ドキュメンタリー映像 (70分)※ライブ本編、オフショットを含むオリジナルフォトブック(32ページ)※映像収録内容は完全生産限定盤の収録映像と同様になります。【通常盤(CDのみ)】UPCH-2277 \3,850 (税込) / \3,500 (税抜)・CD:9th Original Album『PROVOKE』●CD封入特典<[Alexandros] PROVOKE JAPAN TOUR 2025>ミート&グリート応募シリアルコード▼CD『PROVOKE』収録曲 ※全仕様共通01. PROVOKE02. JULIUS※WOWOW「連続ドラマW ゴールデンカムイ ー北海道刺青囚人争奪編ー」第2話主題歌03. WITH ALL DUE RESPECT04. 超える※アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第1クールオープニング主題歌05. 金字塔※テレビ朝日系木曜ドラマ『プライベートバンカー』主題歌06. EVERYBODY KNOWS07. Coffee Float (feat. hard life)08. Boy Fearless※映画『Cloud クラウド』インスパイアソング09. 冷めちゃう10. [0602]11. Backseat※江崎グリコ『ポッキー』タイアップ曲12. VANILLA SKY 2 (feat. WurtS)13. FABRIC YOUTH14. todayyyyy※スマホゲーム『モンスターストライク』コラボレーションソング15. アフタースクール※テレ東系『WBS ワールドビジネスサテライト』エンディングテーマ▼CD『CHANGED MY MIND』収録曲 ※完全生産限定盤01. LAST MINUTE (:D)02. 真夜中 (drive ver.)03. Kill Me If You Can (:D)04. Stimulator (:D)05. Dracula La (:D)06. todayyyyy (:D)07. Swan (:D)08. Girl A (:D)09. we are still kids & stray cats (:D)▼Blu-ray<Back To School!! Live at Aoyama Gakuin 2024.3.17>収録曲・Aoyama・todayyyyy・Dracula La・Droshky!・無心拍数・rooftop・VANILLA SKY (feat. WurtS)・Boo!・Kill Me If You Can・Starrrrrrr・In your face・Claw・Stimulator・Girl A・風邪をひいた時の歌・Mosquito Bite・閃光・Waitress, Waitress!・Adventure・ワタリドリ・city▼Blu-ray<[Alexandros] presents THIS FES '24 in Sagamihara>収録曲●Day1・Adventure・Dracula La・Starrrrrrr・Kick&Spin・日々、織々 (feat. Vansire)・Girl A・Boy Fearless・Backseat・ムーンソング・閃光・ワタリドリ●Day2・Adventure・Waitress, Waitress!・Starrrrrrr・Kick&Spin・VANILLA SKY (feat. WurtS)・Girl A・Boy Fearless・Backseat・Run Away・閃光・ワタリドリ●Documentary