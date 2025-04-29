２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

　【新華社敦煌4月29日】中国甘粛省敦煌市で28日、降雨が観測された。雨上がりの鳴沙山・月牙泉風景区には雲海が広がり、絵画のような美しい風景が多くの観光客を魅了した。

２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）