ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 雨上がりの鳴沙山・月牙泉風景区 中国・敦煌市 雨上がりの鳴沙山・月牙泉風景区 中国・敦煌市 雨上がりの鳴沙山・月牙泉風景区 中国・敦煌市 2025年4月29日 23時56分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） 【新華社敦煌4月29日】中国甘粛省敦煌市で28日、降雨が観測された。雨上がりの鳴沙山・月牙泉風景区には雲海が広がり、絵画のような美しい風景が多くの観光客を魅了した。２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で雄大な砂漠の景色を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） リンクをコピーする みんなの感想は？