宮本浩次の新曲「Today -胸いっぱいの愛を-」が、4月30日(水)より配信スタートすることが決定した。本楽曲は4月8日(火)に放送開始されたフジテレビ4月期火9ドラマ『人事の人見』の主題歌となっている。さらに、同楽曲とTVアニメ『トリリオンゲーム』第2クールオープニングテーマとして書き下ろされた「over the top」の2曲を収録したニューシングルCDが6月11日に発売することも併せて発表された。

リリース情報



■「Today -胸いっぱいの愛を-」2025年4月30日(水)配信スタートhttps://hirojimiyamoto.lnk.to/today■ニューシングル「Today -胸いっぱいの愛を- / over the top」2025年6月11日(火)発売1. Today -胸いっぱいの愛を-2. over the top3. Today -胸いっぱいの愛を-(Instrumental)4. over the top(Instrumental)初回限定盤(CD+Blu-ray) UMCK-7265 ¥7,700+税通常盤(CD) UMCK-5773 ¥1,200+税【初回限定盤】●2024年6月12日、ぴあアリーナで行われた「宮本浩次 五周年記念 birthday concert GO!」をフル収録したBlu-ray付属●三方背ケース入りトールサイズ-Blu-ray収録内容-宮本浩次 五周年記念 birthday concert GO!・Woman"Wの悲劇"より・rain -愛だけを信じて-・悲しみの果て・夜明けのうた・獣ゆく細道・異邦人・going my way・はじめての僕デス・passion・風と共に・sha・la・la・la・風に吹かれて・今宵の月のように・解き放て、我らが新時代・おかみさん・ガストロンジャー・OH YEAH!(ココロに花を)・この道の先で・P.S. I love you・あなたのやさしさをオレは何に例えよう・俺たちの明日・昇る太陽・ハレルヤ・冬の花予約リンクhttps://hirojimiyamoto.lnk.to/today_over_the_top