宮本浩次、松田元太主演のドラマ『人事の人見』主題歌「Today -胸いっぱいの愛を-」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「強さと弱さを持つ優しくって芯のあるヤツ、欲張って愛そのものを体現している人物を曲に投影したつもりです」(宮本浩次)

宮本浩次が、新曲「Today -胸いっぱいの愛を-」を、4月30日より配信リリースすることが発表された。

「Today -胸いっぱいの愛を-」は、4月8日に放送がスタートした、松田元太(Travis Japan)主演のフジテレビ4月期火9ドラマ『人事の人見』の主題歌。

そして「Today -胸いっぱいの愛を-」と、TVアニメ『トリリオンゲーム』第2クールオープニングテーマとして書き下ろされた「over the top」の2曲を収録したCDを、6月11日に発売することも併せて決定。

CDに収録される2曲は、宮本のソングライティング能力の幅広さと、ここに来てなお尽きせぬチャレンジ精神が凝縮された、まったく異なる表情を見せる名曲となっている。

初回限定盤には、2024年6月12日にぴあアリーナで行われた『宮本浩次 五周年記念 birthday concert GO!』をフルサイズでBlu-ray収録。本映像化をもって初公開となる貴重なライブは必見だ。

メイン写真:「Today -胸いっぱいの愛を-」配信ジャケット

リリース情報

2025.04.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Today -胸いっぱいの愛を-」

2025.06.11 ON SALE

SINGLE「Today -胸いっぱいの愛を- / over the top」

『人事の人見』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/jinji_no_hitomi/

宮本浩次 OFFICIAL SITE

http://miyamotohiroji.com