Ê¶Áè¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤â¡Ä¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ¤Î¼«²èÁüÅª¥·¥Í¥Þ¥¨¥Ã¥»¥¤
2022Ç¯¤Î³«ºÅ¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ý¥ó¥Ô¥É¥¥¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹Å¸¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÌäÂê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢·ë¶É¡È·ù¤À¡É¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¤À¤¬¡¢Å¸Í÷²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿Ã»ÊÔ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¼«²èÁüÅª¥·¥Í¥Þ¥¨¥Ã¥»¥¤¤À¡£±ÇÁü¤ä¸ÀÍÕ¤ÎËÛÎ®¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¡á¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥´¥À¡¼¥ë¤Î¡Ø¥´¥À¡¼¥ë¤Î±Ç²è»Ë¡Ù¤µ¤Ê¤¬¤é¡£
Å·ºÍ´ÆÆÄ¤Î¼«²èÁüÅª¥·¥Í¥Þ¥¨¥Ã¥»¥¤¡£
¡Ö¥´¥À¡¼¥ë¤Ï¡¢17ºÐ¤Ç¥Ñ¥ê¤ËÍè¤Æ¡È±Ç²è¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡ÉÅö»þ¤Ë¡¢·òºß¤À¤Ã¤¿°ÎÂç¤Ê±Ç²èºî²È¤Î¤Ò¤È¤ê¡£±Ç²è¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤·¡¢Èà¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÅð¤ó¤À¡£Åð¤à¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢ËÍ¤âÊ¸³Ø¤ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤«¤éÅð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Åð¤ó¤À¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×
¡Ø±ø¤ì¤¿·ì¡Ù¤Ê¤É¼«ºî¤äÌ¾ºî±Ç²è¡¢Ê¸³Ø¤ä³¨²è¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê°úÍÑ¤Î¥³¥é¡¼¥¸¥å¤Ï¡¢Èà¼«¿È¤ä±Ç²è»Ë¤ò¸«¤Ä¤á¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËÜºî¤ÎÊÔ½¸Ãæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ê¤É¡¢Ê¶Áè¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¡È¤Þ¤Ð¤¿¤¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î°úÍÑ¤Ï¡¢¾®ÄÅ°ÂÆóÏº¤Î¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÀèÆü¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤¬¡È¤¢¤ì¤Ï¹Â¸ý·òÆó¤Ç¤¹¤è¡É¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£À¤³¦¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¡£¼«Á³¤Ê¤«¤¿¤Á¤Çºî¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤â»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬°û¤ßÊª¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤È¤¤Ë¡ÈËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ÊIT'S NOT ME¡Ë¡É¤È±³¤ò¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¡£¤Ç¡¢¡ÈËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Èà¤À¤è¡É¤È¸À¤¦¤È¡¢À¯¼£Åª¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¯¼£²È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Èà¤é¤¬¡ÈÀè¤ËÀïÁè¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
ÁÛ¤¤¤Î¿ô¡¹¤ò»íÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡£¥µ¡¼¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼É÷¤Ê±ÇÁü¤Î¤Ê¤«¡¢¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆùÂÎ¤¬Ç®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Èà¤¬ÄÖ¤ëÊ¸»ú¤¬ÎÐ¤Ëµ±¤¯Æ³ÆþÉô¤ÏÅ¯³ØÅª¤À¡£¡Ø±ø¤ì¤¿·ì¡Ù¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥¢¥Í¥Ã¥È¤¬¿·¤¿¤Êµ±¤¤òÍ¿¤¨¤ë´¶Æ°¤â¡ª
¡Ö¥¢¥Í¥Ã¥È¤ÏËÍ¤ÎÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Èà½÷¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í·Á»Õ¥«¥Ã¥×¥ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÉ½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤ÏÆâ¾Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÉ½¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤ÏËÍ¤¬¸«¤¿Ì´¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤éÌ´¤¬¾®Àâ¤È¤·¤Æ½ñ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ñÀ×¤¬Íß¤·¤¤¡£±Ç²è¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤³¤«¤éÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
PROFILE¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ
1960Ç¯11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥·¥å¥ì¥ó¥Ì½Ð¿È¡£16ºÐ¤Ç¥Ð¥«¥í¥ì¥¢¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥Ñ¥ê¤Ë½Ð¤ë¡£¡Ø¥Ü¡¼¥¤¡¦¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¬¡¼¥ë¡Ù¤ÇÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¤Î´ú¼ê¤Ë¡£¡Ø¥¢¥Í¥Ã¥È¡Ù¤Ç¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×´ÆÆÄ¾Þ¼õ¾Þ¡£¼Ì¿¿¡¦Mari SHIMMRA
INFORMATION¡ØIT'S NOT ME ¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥Î¥Ã¥È¡¦¥ß¡¼¡Ù
¿ôÂ¿¤¯¤Î°úÍÑ¤ä¡¢iPhone¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¼«Âð¤ÇÊÔ½¸¤·¤¿¡¢¡È¥Û¡¼¥à¥à¡¼¥Ó¡¼¡É¤È¸Æ¤Ö¼«²èÁüÅªºîÉÊ¡£´ÆÆÄ¡¿¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¡¡½Ð±é¡¿¥É¥Ë¡¦¥é¥ô¥¡¥ó¡¢¥«¥Æ¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¦¥¹¥Ô¥Ê¡¢¥Ê¡¼¥¹¥Á¥ã¡¦¥´¥ë¥Ù¥ï¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¤Û¤«¡¡4·î26Æü¤è¤ê¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¡£Ⓒ 2024 CG CINÉMA¡¦THÉO FILMS¡¦ARTE FRANCE CINÉMA
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Ê¸¡¦¿ùÃ«¿»Ò
anan 2444¹æ¡Ê2025Ç¯4·î23ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê