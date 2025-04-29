ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米卸売在庫（速報値）（3月）
予想 0.7% 前回 0.3%（前月比)
ベッセント米財務長官 記者会見
22:00
米住宅価格指数（2月）
予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）
予想 4.70% 前回 4.67%（前年比)
23:00
米JOLTS求人件数（3月）
予想 750.0万人 前回 756.8万人
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）
予想 87.6 前回 92.9
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、欧州投資銀行（EIB）会議開会挨拶
30日
1:30
マーティン・スイス中銀副総裁、講演
3:00
ルトニック商務長官、CNBCに出演
トランプ米大統領、就任100日記念集会開催（ミシガン州）（米国時間29日18時予定）
米主要企業決算
GM、コカコーラ、ペイパル、ファイザー、スターバックス
※予定は変更されることがあります。
米卸売在庫（速報値）（3月）
予想 0.7% 前回 0.3%（前月比)
ベッセント米財務長官 記者会見
22:00
米住宅価格指数（2月）
予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）
予想 4.70% 前回 4.67%（前年比)
23:00
米JOLTS求人件数（3月）
予想 750.0万人 前回 756.8万人
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）
予想 87.6 前回 92.9
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、欧州投資銀行（EIB）会議開会挨拶
30日
1:30
マーティン・スイス中銀副総裁、講演
3:00
ルトニック商務長官、CNBCに出演
トランプ米大統領、就任100日記念集会開催（ミシガン州）（米国時間29日18時予定）
米主要企業決算
GM、コカコーラ、ペイパル、ファイザー、スターバックス
※予定は変更されることがあります。