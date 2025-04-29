ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米卸売在庫（速報値）（3月）

予想 0.7% 前回 0.3%（前月比)



ベッセント米財務長官 記者会見



22:00

米住宅価格指数（2月）

予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）

予想 4.70% 前回 4.67%（前年比)



23:00

米JOLTS求人件数（3月）

予想 750.0万人 前回 756.8万人



米コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）

予想 87.6 前回 92.9



ホルツマン・オーストリア中銀総裁、欧州投資銀行（EIB）会議開会挨拶



30日

1:30

マーティン・スイス中銀副総裁、講演



3:00

ルトニック商務長官、CNBCに出演



トランプ米大統領、就任100日記念集会開催（ミシガン州）（米国時間29日18時予定）



米主要企業決算

GM、コカコーラ、ペイパル、ファイザー、スターバックス





※予定は変更されることがあります。

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