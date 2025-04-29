21:30
米卸売在庫（速報値）（3月）
予想　0.7%　前回　0.3%（前月比)

ベッセント米財務長官　記者会見

22:00
米住宅価格指数（2月）
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）
予想　4.70%　前回　4.67%（前年比)

23:00
米JOLTS求人件数（3月）
予想　750.0万人　前回　756.8万人

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）
予想　87.6　前回　92.9

ホルツマン・オーストリア中銀総裁、欧州投資銀行（EIB）会議開会挨拶

30日
1:30　
マーティン・スイス中銀副総裁、講演

3:00
ルトニック商務長官、CNBCに出演

トランプ米大統領、就任100日記念集会開催（ミシガン州）（米国時間29日18時予定）

米主要企業決算
GM、コカコーラ、ペイパル、ファイザー、スターバックス


※予定は変更されることがあります。