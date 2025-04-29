Ãæ¹ñ¡ÖÁÐÊý¤¬Âç¤¤ÊÈï³²¡×¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°µ¡ÊÖµÑÌäÂê¤Ç¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤òÈãÈ½¡¡¡Öµ¡ÂÎÊÖµÑ¡×»ö¼Â¾åÇ§¤á¤ë
Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ËÇ¼Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°µ¡¤¬ÊÖµÑ¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°ÁÐÊý¤¬Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤¬À½Â¤¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ËÇ¼Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¹Ò¶õµ¡¡Ö737MAX¡×3µ¡¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÊÖµÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï29Æü¡¢¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤¬¡Ö¹ñºÝ¹Ò¶õÍ¢Á÷»Ô¾ì¤òº®Íð¤µ¤»¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËÄÌ¾ï¤ÎËÇ°×¤äÅê»ñ³èÆ°¤òÅ¸³«¤Ç¤¤Ê¤¯¤µ¤»¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°ÁÐÊý¤¬Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¡Ö´ë¶È¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢Í½Â¬²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÅ±ÇÑ¤ò²þ¤á¤Æµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£