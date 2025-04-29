HAWAIIAN6やlocofrank所属レーベルIKKI NOT DEAD、自身初冠となる全国14ヵ所ツアーを8月より開催
HAWAIIAN6やlocofrankが所属するレーベルIKKI NOT DEADが、創設18年目で自身初の冠ツアー＜Bloody Ash Pressure TOUR 2025＞を開催することが発表となった。
◆IKKI NOT DEAD 画像
＜Bloody Ash Pressure TOUR 2025＞は、8月20日の京都MUSEを皮切りに9月22日の善行Zまで約1ヶ月の期間中に全国14ヵ所を巡るもの。IKKI NOT DEAD所属バンドを中心に各会場ごと様々なゲストバンドが出演するかたちだ。
■＜Bloody Ash Pressure TOUR 2025＞
8月20日(水) 京都・京都 MUSE
locofrank / Garden of Chicken Cokes / Northern19 / RAINCOVER / 39degrees
8月21日(木) 大阪・心斎橋 ANIMA
HAWAIIAN6 / locofrank / Northern19 / 39degrees
8月22日(金) 大阪・心斎橋 火影
HAWAIIAN6 / Northern19
8月27日(水) 兵庫・神戸 太陽と虎
locofrank / bacho / MARIO2BLOCK / ONIONRING
8月28日(木) 岐阜・岐阜 ants
HAWAIIAN6 / locofrank / MARIO2BLOCK
8月30日(土) 東京・新代田 FEVER
locofrank / SABANNAMAN / JasonAndrew / urei
9月06日(土) 静岡・静岡 UMBER
HAWAIIAN6 / locofrank / Danablu / OwL
9月07日(日) 山梨・甲府 KAZOO HALL
HAWAIIAN6 / locofrank / THE NO EAR / OVER ARM THROW
9月10日(水) 栃木・宇都宮 HEAVEN'S ROCK VJ-2
locofrank / carabina / dustbox
9月11日(木) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE
locofrank / carabina / dustbox
9月17日(水) 宮城・仙台 MACANA
HAWAIIAN6 / GOOD4NOTHING / HERO COMPLEX
9月18日(木) 福島・いわき sonic
HAWAIIAN6 / GOOD4NOTHING / HERO COMPLEX / urei
9月21日(日) 東京・下北沢 SHELTER
SABANNAMAN / Mrs.WiENER / 39degrees
9月22日(月) 神奈川・善行 Z
HAWAIIAN6 / JasonAndrew
関連リンク
◆IKKI NOT DEAD オフィシャルX
◆IKKI NOT DEAD オフィシャルYouTubeチャンネル
◆IKKI NOT DEAD ECサイト