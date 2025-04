HAWAIIAN6やlocofrankが所属するレーベルIKKI NOT DEADが、創設18年目で自身初の冠ツアー<Bloody Ash Pressure TOUR 2025>を開催することが発表となった。<Bloody Ash Pressure TOUR 2025>は、8月20日の京都MUSEを皮切りに9月22日の善行Zまで約1ヶ月の期間中に全国14ヵ所を巡るもの。IKKI NOT DEAD所属バンドを中心に各会場ごと様々なゲストバンドが出演するかたちだ。

■<Bloody Ash Pressure TOUR 2025>



8月20日(水) 京都・京都 MUSElocofrank / Garden of Chicken Cokes / Northern19 / RAINCOVER / 39degrees8月21日(木) 大阪・心斎橋 ANIMAHAWAIIAN6 / locofrank / Northern19 / 39degrees8月22日(金) 大阪・心斎橋 火影HAWAIIAN6 / Northern198月27日(水) 兵庫・神戸 太陽と虎locofrank / bacho / MARIO2BLOCK / ONIONRING8月28日(木) 岐阜・岐阜 antsHAWAIIAN6 / locofrank / MARIO2BLOCK8月30日(土) 東京・新代田 FEVERlocofrank / SABANNAMAN / JasonAndrew / urei9月06日(土) 静岡・静岡 UMBERHAWAIIAN6 / locofrank / Danablu / OwL9月07日(日) 山梨・甲府 KAZOO HALLHAWAIIAN6 / locofrank / THE NO EAR / OVER ARM THROW9月10日(水) 栃木・宇都宮 HEAVEN'S ROCK VJ-2locofrank / carabina / dustbox9月11日(木) 茨城・水戸 LIGHT HOUSElocofrank / carabina / dustbox9月17日(水) 宮城・仙台 MACANAHAWAIIAN6 / GOOD4NOTHING / HERO COMPLEX9月18日(木) 福島・いわき sonicHAWAIIAN6 / GOOD4NOTHING / HERO COMPLEX / urei9月21日(日) 東京・下北沢 SHELTERSABANNAMAN / Mrs.WiENER / 39degrees9月22日(月) 神奈川・善行 ZHAWAIIAN6 / JasonAndrew