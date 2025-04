2025年夏から活動拠点を米国LAに移すKAMIJOが7月9日、ベストアルバム『MASTERPIECE』をリリースすることが発表となった。これは、先ごろ実施された生配信で発表されたもの。加えて、アーティストビザを無事取得したことを報告。「非常にハードルが高いと言われる米国アーティストビザ(O-1)を取得できたのは応援してくれているファンのおかげ」だと感謝を述べた。

■ライブDVD&アルバム『Winter Romantic Concert』



2025年6月4日(水)発売【初回限定盤 (DVD + 2CD)】SASDVD-066S 11,000円(tax in)【通常盤 (DVD)】SASDVD-066N 8,800円(tax in)▼収録曲・Romantic Season (LAREINE)・幻想トリアノン (KAMIJO)・Romantique (KAMIJO)・Avec toi 〜君と共に〜 (KAMIJO)・Romancia (LAREINE)・SFORZANDO (Versailles)・Love will be born again (Versailles)・CRIMSON FAMILY (KAMIJO)・美しい日々の欠片 (KAMIJO)・Refrain (LAREINE)・Twilight (KAMIJO)・この世で一番美しい薔薇よ (KAMIJO)・To be Continued. (LAREINE)・LILLIE CHARLOTTE (LAREINE)※収録内容は予告なく変更になる場合がございます。