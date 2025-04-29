KAMIJO、全38曲収録ベストアルバムを7月リリース＋アーティストビザ取得を報告
2025年夏から活動拠点を米国LAに移すKAMIJOが7月9日、ベストアルバム『MASTERPIECE』をリリースすることが発表となった。
◆KAMIJO 画像
これは、先ごろ実施された生配信で発表されたもの。加えて、アーティストビザを無事取得したことを報告。「非常にハードルが高いと言われる米国アーティストビザ(O-1)を取得できたのは応援してくれているファンのおかげ」だと感謝を述べた。
豪華盤は約30cmのLPサイズハードカバー仕様の特大メモリアルジャケットとなり、未公開映像を含む選りすぐりのライヴ映像を多数収録したDVDが付属する4枚組。通常盤はCDのみの3枚組となる。
KAMIJOは5月24日からスタートする南米北米ツアー、6月7日からの日本ツアーを経て、7月18日にLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)にてLA移住前日本ラスト公演となる＜KAMIJO LIVE TOUR 2025 -MASTERPIECE- GRAND FINAL＞を開催する。
■ベストアルバム『MASTERPIECE』
【豪華盤(3CD＋DVD)】LPサイズハードカバー仕様
【通常盤(3CD)】
※38曲収録予定
※詳細は後日改めて
■ライブDVD&アルバム『Winter Romantic Concert』
2025年6月4日(水)発売
【初回限定盤 (DVD + 2CD)】
SASDVD-066S 11,000円(tax in)
【通常盤 (DVD)】
SASDVD-066N 8,800円(tax in)
▼収録曲
・Romantic Season (LAREINE)
・幻想トリアノン (KAMIJO)
・Romantique (KAMIJO)
・Avec toi 〜君と共に〜 (KAMIJO)
・Romancia (LAREINE)
・SFORZANDO (Versailles)
・Love will be born again (Versailles)
・CRIMSON FAMILY (KAMIJO)
・美しい日々の欠片 (KAMIJO)
・Refrain (LAREINE)
・Twilight (KAMIJO)
・この世で一番美しい薔薇よ (KAMIJO)
・To be Continued. (LAREINE)
・LILLIE CHARLOTTE (LAREINE)
※収録内容は予告なく変更になる場合がございます。
■＜KAMIJO PREMIUM TOUR 2025 -MASTERPIECE-＞DAY I「LA REINE」
（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
6月14日(土) 北海道・札幌SPiCE
（問）WESS：info@wess.co.jp
6月28日(土) 福岡・DRUM SON
（問）BEA 092-712-4221
7月05日(土) 愛知・名古屋ボトムライン
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
7月12日(土) 大阪・ESAKA MUSE
（問）YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525
▼BAND MEMBER
Guitar : HIRO (La'cryma Christi)
Guitar : YUKI (DUSTAR-3, Rayflower)
Bass : IKUO (Rayflower) ※新横浜・福岡・大阪
Bass : 時雨 (Quattro Cantare) ※札幌・名古屋
Drums : shuji (ex.Janne Da Arc)
■＜KAMIJO PREMIUM TOUR 2025 -MASTERPIECE-＞DAY II「LE ROI」
（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
6月15日(日) 北海道・札幌SPiCE
（問）WESS：info@wess.co.jp
6月29日(日) 福岡・DRUM SON
（問）BEA 092-712-4221
7月06日(日) 愛知・名古屋ボトムライン
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
7月13日(日) 大阪・ESAKA MUSE
（問）YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525
▼BAND MEMBER
Guitar : HIRO (La'cryma Christi)
Guitar : YUKI (DUSTAR-3, Rayflower)
Bass : IKUO (Rayflower) ※新横浜・福岡・大阪
Bass : 時雨 (Quattro Cantare) ※札幌・名古屋
Drums : shuji (ex.Janne Da Arc)
■＜LIVE TOUR 2025 -MASTERPIECE- GRAND FINAL＞
7月18日(金) LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)
open17:45 / start18:30
▼BAND MEMBER
Guitar : HIRO (La'cryma Christi)
Guitar : YUKI (DUSTAR-3, Rayflower)
Bass : IKUO (Rayflower)
Drums : shuji (ex.Janne Da Arc)
▼GUEST
Mana (Moi dix Mois,MALICE MIZER)
ASAGI(D), 苑 (摩天楼オペラ), Seth(Moi dix Mois)
HIZAKI (Versailles), TERU (Versailles)
MASASHI (Versailles), 時雨(Quattro Cantare)
響 (摩天楼オペラ)
関連リンク
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