¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛJO1¡¢ÊÆ¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØJapanese Heritage Night¡Ù¤ÇÇ®¶¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹

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4¶ÊÌÜ¤ÏÁ´ÊÔ±Ñ¸ì»ì¤Î¡ÖEyes On Me (feat.R3HAB)¡×¤Ç¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¡ÖEyes On Me! Eyes On Me!¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»Â³¤±¡¢¥»¥ó¥¿ー¥Õ¥£ー¥ë¥É¥×¥é¥¶Á´ÂÎ¤¬¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤È²½¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡ÖThank you so much¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥Ê¥¤¥È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
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(C)LAPONE ENTERTAINMENT
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