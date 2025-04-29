DeNA¡¦ÅÙ²ñ¤¬¹¶¼é¤ËÌöÆ°¡ª»°±º´ÆÆÄ¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡ü ¥ä¥¯¥ë¥È 1 ¡Ý 6 DeNA ¡û
¡ã2²óÀï¡¦¿ÀµÜ¡ä
¡¡DeNA¤ÎÅÙ²ñÎ´µ±¤¬29Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¢·è¾¡¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø3ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÅÙ²ñ¤Ï1¡Ý1¤Î5²ó°ì»à»°ÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¡Ö1ÂÐ1¤ÎÆ±ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¤°¤é¤¤¤Ä¤¯¤ó¤À¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀèÈ¯¡¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿8µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¥é¥¤¥È¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹Å¬»þÂÇ¡£
¡¡ÅÙ²ñ¤Ï2¤Ä¤Î»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢1°ÂÂÇ2»Íµå¡£¡Ö¸å¤í¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤¹¤´¤¤ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤¬ÊÖ¤¹¤ó¤À¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÀº°ìÇÕ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼é¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ëÂÇµå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Àª¤¤¤è¤¯ÎÉ¤¤Æþ¤êÊý¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤«¤é¤âÎÉ¤¤¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È3²ó¤Ë¥ª¥¹¥Ê¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£
¡¡»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Äã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤«¤Ê¡¢ÊÑ²½µå¤ò¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ó¥°¥ë»ß¤á¤¿¤«¤é¤³¤½¼¡¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¼èºàÈÉ¡Ë