¡ÚÂç³ØÌîµå¡Û£²Éô¤ÎÂçºå´Ñ¸÷Âç£±£¹£°¥»¥ó¥Áº¸ÏÓ¤òµð¿Í¡õºå¿À¤¬»ë»¡¤â£µ²ó£µ¼ºÅÀ¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×
¢¡¶áµ¦³ØÀ¸Ìîµå½Õµ¨£²Éô¥ê¡¼¥°Àï¡¡¢¦Âè£µÀá£±²óÀï¡¡¿À¸ÍÂç£µ¡½£³Âçºå´Ñ¸÷Âç¡Ê£²£¹Æü¡¦¤¯¤é¼÷»Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àºæ¡Ë
¡¡£²Éô¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÂè£µÀá£±²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âçºå´Ñ¸÷Âç¤Ï¿À¸ÍÂç¤ËÇÔ¤ì¤¿¡££±£¹£°¥»¥ó¥Áº¸ÏÓ¡¦²Ï¾å¹¸Âç¡Ê£´Ç¯¡áÂçÄÍ¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤â¡¢£µ²ó£³°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¡£»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿µð¿Í¡¢ºå¿À¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Þ¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢£´²ó¤ÏÌ£Êý¤Î¼ººö¤â¤¢¤ê£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢£µÈÖ¡¦ÊÆÅÄÌ¼£º¸Íã¼ê¡Ê£²Ç¯¡áÆàÎÉ¡Ë¤òº¸Èô¡£¤·¤«¤·¡¢£µ²ó£±»à¤«¤é£³Ï¢Â³»Í»àµå¤Ç£±»àËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢£±ÈÖ¡¦°ËÆ£ÍãÃæ·ø¼ê¡Ê£´Ç¯¡áÄ¹ÅÄ¡Ë¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£²ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÁê¼ê¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¤³¤Î²ó£³°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¡£¡Ö£±ÈÖ¥À¥á¤Ê¼«ÌÇ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Áê¼ê¤Ë·ä¤ò¸«¤»¤Æ¤É¤ó¤É¤óÎ®¤ì¤Ë¾è¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£´£´¥¥í¡¢ºòÇ¯¤Ï´ØÀ¾¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼£µ¥ê¡¼¥°ÂÐ¹³Àï¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·ºò½©¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£±Éô¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ë¤âÇÔ¤ì¤Æ£²Éô¤Ë¹ß³Ê¡£ºÇÂ®¤Ç¤Î£±ÉôÉüµ¢¤Ë¸þ¤±º£Åß¡¢²Ï¾å¤ÏÁö¤ê¹þ¤ß¤òÅ°Äì¤·¡¢Â¹ø¤òÃæ¿´¤Ë²¼È¾¿È¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤â±¦Â¤ò¤¢¤Þ¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¹¹¡£¡Ö¼ê±þ¤¨¤â¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¤¼ºÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¶ì¤·¤¤Åêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£¶»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£µ¡Ë¤òÅê¤²¤Æ£³¾¡¡¢Ã¥»°¿¶¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£´£±¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££Î£Ð£Â¥¹¥«¥¦¥È¤âË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¤±¤É¡¢Ê¿¶ÑµåÂ®¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥ì¥Ù¥ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤Èº¸ÏÓ¡£½Õ½©¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£