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https://youtu.be/-6JSHy4Pfok
➁4/30(¿å)
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Documentary of ¡ÈTHE DIAMOND FOUR 2018¡É¡¡¤â¤â¥¯¥í¡Ü10Ç¯¡áTDF ¤½¤ÎÉñÂæÎ¢
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DAY2 2019.8.4
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DAY1 2023.5.16
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¨5/6(²Ð¡¦½Ë)
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DAY2 2018.8.5
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