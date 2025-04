ももいろクローバーZが、4月29日(火・祝)から5月6日(火・休)の期間に『行くぜハマスタ!連休も肩までどっぷり♡ももクロ地獄百景』企画をYouTubeにて実施する。本日29日20時より、1日目のライブ映像として『ももいろクローバーZ 10th Anniversary The Diamond Four -in 桃響導夢-』LIVE Blu-ray & DVDよりDAY2「TDFの覚悟」公演が、ももいろクローバーZ YouTubeチャンネルにて公開された。

■『行くぜハマスタ!連休も肩までどっぷり♡ももクロ地獄百景』



配信日程:2025年4月29日(火・祝) 〜 5月6日(火・休)配信時間:毎日20:00〜▼配信URL:Momoiro Clover Z Channelhttps://www.youtube.com/user/MCZofficial■ももクロ地獄百景プログラム4/29(火・祝)『ももいろクローバーZ 10th Anniversary The Diamond Four -in 桃響導夢-』DAY2 「TDFの覚悟」 2018.5.23https://youtu.be/-6JSHy4Pfok➁4/30(水)『ももいろクローバーZ 10th Anniversary The Diamond Four -in 桃響導夢-』Documentary of “THE DIAMOND FOUR 2018” ももクロ+10年=TDF その舞台裏5/1(木)『MomocloMania2019 -ROAD TO 2020- 史上最大のプレ開会式』ROAD TO 2020 応援する力、その汗だくな舞台裏5/2(金)『ももクロ夏のバカ騒ぎ2020 配信先からこんにちは』2020.8.25/3(土)『MomocloMania2019 -ROAD TO 2020- 史上最大のプレ開会式』DAY2 2019.8.45/4(日)『代々木無限大記念日 ももいろクローバーZ 15th Anniversary』DAY1 2023.5.165/5(月・祝)「5th ALBUM『MOMOIRO CLOVER Z』SHOW at 東京キネマ倶楽部」2019.5.175/6(火・祝)『Momoclo Mania 2018 -Road to 2020-』DAY2 2018.8.5※配信開始時間・配信内容は変更になる場合がございます。▼各ライブのセットリストプレイリスト公開中https://mcz.lnk.to/LSL