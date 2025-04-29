米津玄師、「Plazma」踊るガンダム公開
米津玄師の公式YouTube、TikTokアカウントより、「Plazma」の楽曲に合わせ『機動戦士Gundam 』のプラモデルが踊るストップモーション動画が公開された。
◆米津玄師 動画 / 画像
投稿には「みんなも勝手に踊ったり、勝手に遊んだりしてみてね」とコメントが書かれており、SNSはおおいに盛り上がった。動画はコマ撮りクリエイターチーム「Animist」により制作された。
「Plazma」は、『機動戦士Gundam 』の主題歌として書き下ろし、1月20日（月）に配信リリース。映画の大ヒットとともに瞬く間にチャートを席巻し、デイリーランキング31冠、初週ウィークリーランキング4冠を記録しロングヒット中。『機動戦士Gundam』は、スタジオカラー×サンライズの初タッグでお届けするガンダムシリーズ最新作。鶴巻和哉氏が監督を務め、1月より公開された劇場版が大ヒットした後、TVシリーズが4月8日より放送開始。「Plazma」を起用したオープニングのノンクレジット映像がYouTubeに公開されると瞬く間に急上昇ランキング1位を獲得し、TV放送後には毎回、関連ワードがSNSのトレンドを席巻し、春アニメの中でも特に注目を集める話題作となっている。
■「Plazma」
https://smej.lnk.to/Plazma
劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス) -Beginning-』／TVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス) 』主題歌
▲Illustration by 米津玄師
■機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)
毎週水曜午前1時から Prime Videoで国内最速配信中
監督：鶴巻和哉 シリーズ構成：榎戸洋司
キャラクターデザイン：竹 メカニカルデザイン：山下いくと
アニメーションキャラクターデザイン・キャラクター総作画監督：池田由美／小堀史絵
アニメーションメカニカルデザイン・メカニカル総作画監督：金 世俊
原作：富野由悠季／矢立 肇 脚本：榎戸洋司／庵野秀明
デザインワークス：渭原敏明／前田真宏／阿部慎吾／松原秀典 コンセプトアート：上田 創
美術監督・美術設定：加藤 浩(ととにゃん) 色彩設計：井上あきこ(Wish)
CGI監督：鈴木貴志 CGIアートディレクター：小林浩康 特技監督：矢辺洋章
撮影監督：塩川智幸(T2 studio) 編集：辻田恵美 音楽：照井順政／蓮尾理之
主題歌：米津玄師「Plazma」
エンディングテーマ：星街すいせい「もうどうなってもいいや」
音響監督・整音：山田 陽(サウンドチーム・ドンファン)
音響効果：山谷尚人(サウンドボックス)
主・プロデューサー：杉谷勇樹 エグゼクティブ・プロデューサー：小形尚弘 プロデューサー：笠井圭介
制作：スタジオカラー／サンライズ 製作：バンダイナムコフィルムワークス／日本テレビ放送網
▼キャスト
アマテ・ユズリハ(マチュ)：黒沢ともよ ニャアン：石川由依 シュウジ・イトウ：土屋神葉 シャリア・ブル：川田紳司
公式HP：https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/
公式X：@G_GQuuuuuuX https://x.com/G_GQuuuuuuX
▲©創通・サンライズ
関連リンク
◆米津玄師 オフィシャルサイト
◆米津玄師 オフィシャルX
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◆米津玄師 オフィシャルTikTok
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