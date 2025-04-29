¼¯ÅçMF»°´È¡¡º£µ¨½éÀèÈ¯¤Ç3Ï¢¾¡¹×¸¥¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼È¯Æ°¤Ç3ÅÀÌÜ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè13Àá¡¡¼¯Åç3¡¼0²£ÉÍFC¡Ê2025Ç¯4·î29Æü¡¡¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä¡Ë
¡¡¼¯Åç¤ÎMF»°´È·òÅÍ¡Ê29¡Ë¤¬¡¢²£ÉÍFCÀï¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°½éÀèÈ¯¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤Ç¸¥¿ÈÅª¤ËÆ°¤¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡2¡½0¤Î¸åÈ¾32Ê¬¤Ë¤Ï¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼êFK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò´¢¤ê¼è¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤ó¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤ÎMF¾¾Â¼¤ËÅ¸³«¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¤ÈÁö¤ê¹þ¤ß¡¢Ì£Êý¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËµÍ¤á¤ë¤ÈÀè¤Ë¿¨¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤Ø¡£¡ÖÆÀÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ø¤È¾ö¤ß¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤ê¡¢°ì¤ÄÂÑ¤¨¤ÆÁê¼ê¤ÎÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°Õ¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥Ä¡Ê¾¾Â¼¡Ë¤¬¤¦¤Þ¤¯±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡º£µ¨¤Ï³«ËëÁ°¤ËÉé½ý¡£ÁØ¤Î¸ü¤¤¥Ü¥é¥ó¥Á¿Ø¤ÇÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢Àï¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿½ÐÈÖ¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºò²Æ¤Ë³¤³°¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ6¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¾ï¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£Æü¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£