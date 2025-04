「without a doubt」の意味は？「doubt」の意味を知ってたら簡単！

正解は「疑いもなく、間違いなく」でした!

「doubt」は、「疑い」という意味の言葉。

そこから「without a doubt」で「疑いもなく」という意味になります。

なにかが確実であることを強調したいときに便利なフレーズです。

「She is without a doubt the smartest student I have ever met.」

(彼女は私が今まで会ったなかで、間違いなく1番賢い生徒です)