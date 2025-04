「何人もの先人が失敗しているのに、魅力的に見えてしまうアイデア」は、その特徴をタールの池になぞらえて「タールピット・アイデア」と呼ばれています。このタールピット・アイデアの特徴や避ける方法について、スタートアップに対する投資やノウハウの伝授などを行っているアクセラレータ Y Combinator が解説しています。Tarpit ideas - what are tarpit ideas & how to avoid them : YC Startup Library | Y Combinator

https://www.ycombinator.com/library/Ij-tarpit-ideas-what-are-tarpit-ideas-how-to-avoid-themAvoid These Tempting Startup Ideas - YouTubeY Combinatorに所属するダルトン・コールドウェル氏とマイケル・セイベル氏はこれまでに多くの起業家から相談を受けてきました。しかし、その中には「これまでに多数の起業家が掲げてきたものの失敗に終わったアイデア」を持ち込んで来る人がかなりの割合で含まれていたそうです。こういったアイデアはタールの池になぞらえて「タールピット・アイデア」と呼ばれています。タールの池は表面がキラキラして見えることから動物にとって通常のキレイな池と見間違えやすく、大きなタールの池からは「大昔にタールの池に誤って落ちて死んだ動物の化石」が見つかることもあります。同じように、タールピット・アイデアは一見すると「簡単で素晴らしく、誰も試していないなんて信じられないアイデア」に見えるそうですが、実際には数多くの起業家たちが同じようなアイデアを試して失敗してきたアイデアというわけです。両氏はタールピット・アイデアの実例として「これまで見つけられなかった○○を見つけられるサービス」を挙げています。Y Combinatorには「これまで知らなかった自分の好みに合うレストランを見つけられるサービス」や「これまで知らなかった自分の好みに合う音楽を見つけられるサービス」といった製品のアイデアが数多く持ち込まれているとのこと。これらのアイデアは「既存のアプリでは見つけにくいものを、機械学習などを活用して見つける」ということをメインの特徴としているそうです。「既存のグルメレビューアプリや音楽アプリでは見つけられない何かを見つけたい」と考えている人は確かに多く存在するため、製品の需要は高そうに思えます。しかし、ほとんどの起業家はアイデアを収益化できませんでした。セイベル氏はそれらのアプリが失敗した原因について「世界は無限に見えるけど、そうではない。Yelp(飲食店や美容室などのレビューサービス)で自分に合ったレストランが見つからないのは、Yelpのせいではなく自分に合ったレストランがそもそも存在しないからだ」と指摘。つまり、「機械学習を活用して既存製品より優れたオススメを提示する」というアイデア自体は良さげでも、実際に「既存製品より優れたオススメ」というものが存在しているわけではないということが当該アイデアの敗因だったというわけです。両氏はタールピット・アイデアを避ける方法として、「思いついたアイデアが過去にも試みられたことがあるものだったら、先行事例がうまくいかなかった理由を分析して理解する」「過去に失敗した起業家を愚かな人と考えるのではなく、『非常に賢く強い意志を持っていたものの失敗してしまった人』と仮定して分析する」「需要と供給を分析して、供給過多になっていないかや、需要が多いものの供給が少なすぎる分野がないか調査する」といった対策を挙げています。