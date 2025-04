SMエンタテインメント所属ボーイズグループのRIIZEが5月19日、1stフルアルバム『ODYSSEY』をリリースする。“初・最高・最大”をテーマに2025年のカムバックを始動、これに伴って圧倒的スケールのプロモーションでONE TOPとしての存在感を証明していくとのことだ。『ODYSSEY』は、RIIZE初のフルアルバムであり、2024年リリースのミニアルバム『RIIZING』、初のファンコンサートツアー<RIIZING DAY>に続く、約11ヶ月ぶりの新作となる。日本限定盤ほか、日本オリジナル特典も用意されているとのことだ。

■『RIIZE BRIIZE FIRST PREMIERE』

2025年5月14日(水)20時より

Weverse内RIIZEコミュニティにて公開

https://weverse.io/riize/

■<SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO>



8月09日(土) start17:00 東京ドーム

8月10日(日) start15:00 東京ドーム

▼出演アーティスト ※予定

KANGTA / BoA / 東方神起 / SUPER JUNIOR / ZHOUMI (SUPER JUNIOR-M) / HYOYEON (少女時代) / KEY & MINHO (SHINee) / SUHO & CHANYEOL & KAI (EXO) / Red Velvet (IRENE & SEULGI & JOY) / NCT 127 / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / naevis / Hearts2Hearts / SMTR25

※出演アーティストは予告なく変更になる可能性があります

▼チケット

一般チケット:全席指定 16,800円 (税込)

※決済事務手数料:1,000円 (税込) /枚

※来場者限定ペンライト付/3歳以上有料

※お1人様1公演につき1申込み限り2枚まで

1stフルアルバム『ODYSSEY』リリースに先駆けて、5月14日20時よりWeverse (K-POPファンのためのオンラインコミュニティプラットフォーム)内RIIZEコミュニティにて、アルバムを最速で体験できる『RIIZE BRIIZE FIRST PREMIERE』が開催される。このプレミアでは、アルバムに収録される全10曲が映像化され、約40分のランニングタイムで公開予定だ。“成長と実現”というRIIZEのチームカラーを軸に、ミュージックビデオ、トラックビデオ、スキット、アニメーションなど多様な形式で構成され、一つの映画作品のような世界観を楽しむことができる。このプレミアには公式ファンクラブ「BRIIZE」メンバーシップ加入者だけでなく、Weverse内のRIIZEコミュニティに参加しているすべてのファンが視聴可能だ。また、本日RIIZEのオデッセイ専用Instagramアカウント(@riize_odyssey)および公式アカウント(@riize_official)を通じて、『リアルタイムオデッセイ』と題したカムバックタイムラインも公開。今後カムバック当日まで、様々なムードカットやテキストでプロモーションスケジュールが展開される。さらに、アルバム『ODYSSEY』収録曲リストもあわせて公開された。タイトル曲「Fly Up」をはじめ、「Odyssey」「Bag Bad Back」「Ember to Solar」「Show Me Love」「Passage」「Midnight Mirage」「The End of the Day」「Inside My Love」「Another Life」といった全10曲が収録される予定だ。なお、オフィシャルYouTubeチャンネルでは、ブロックバスター映画を想起させるプレミアのトレーラー映像も公開されている。