¡Ú¹Åç¡Û¾®±à³¤ÅÍ £¹²ó¤Î¾¡ÍøÌÜÁ°¥¨¥é¡¼¤ËÍîÃÀ¡Öº£Æü¤Ï¤Ê¤·¤Ç¡×¡¡±äÄ¹¥µ¥è¥Ê¥é¤Çº£µ¨½é£´Ï¢ÇÔ
¡¡½Ð¸ý¸«¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£¹Åç¤Ï£²£¹Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£²²ó¡¢£³¡½£´¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£º£µ¨ºÇÂ¿¤Î£´Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ë½øÈ×£²ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Àä¹¥Ä´¤Î£´ÈÖ¡¦ËöÊñ¤¬£³²ó¤ËÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¡¢£´²ó¤Ë¤Ï¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þÂÇ¤òÊü¤ÄÂç¼ÖÎØ¤ÎÆ¯¤¤Ç¡¢£³¡½£²¤ÈµÕÅ¾¡££¶²ó£²¼ºÅÀ¤ÎÀèÈ¯¡¦¿¹°Ê²¼¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤âÉ¬»à¤Î·ÑÅê¤Ç¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡¦·ªÎÓ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼é¸î¿À¤â£¹²óÆó»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿¼ãÎÓ¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÂÇµå¤ò½èÍý¤·¤¿»°ÎÝ¼ê¡¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬°ìÎÝ¤Ø°Á÷µå¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤òÅ¾¤¬¤ë´Ö¤Ë¡¢°ìÁö¤¬ËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤·¡¢£³¡½£³¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¼ººö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢±äÄ¹£±£±²ó¤Þ¤Ç²¿¤È¤«Æ±ÅÀ¤Î¤Þ¤ÞÆ§¤óÄ¥¤êÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿£±£²²óÎ¢¤Ë£·ÈÖ¼ê¡¦Ãæºê¤¬°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¡¢¹ÃÈå¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éµ¾Èô¤òÊü¤¿¤ìËü»öµç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È£±¥×¥ì¡¼¤Ç¡ÖÏ¢ÇÔÃ¦½Ð¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿»»ÃÊ¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾®±à¤¬¡¢°Á÷µå¡£»î¹ç¸å¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥ß¥¹¡Ë¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢ÄËº¨¼ººö¤Î¾®±à¤ÎàÊ³µ¯á¤òÂ¥¤·¤¿¤¬¡¢¾®±à¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡Ë¤Ê¤·¤Ç¡×¤È»î¹ç¸å¤âÍîÃÀ¤ò±£¤»¤º¡¢µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£´Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î£´»î¹ç¤Ï¼ºÅÀ¤Ë¼ººö¤¬Íí¤à°½Û´Ä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££¹Ï¢Àï½éÀï¤Ç¡Ö£±ÅÀº¹¾¡Íø¡×¤Ç½ª¤ï¤ëÅ¸³«¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¼é¸î¿À¡¦·ªÎÓ¤Î¸å¤Ë¤µ¤é¤Ë£³Åê¼ê¤ò·Ñ¤®¹þ¤ó¤ÀÍÈ¤²¶ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é¤â»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤ÇàÀÚ¤êÂØ¤¨á¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤ËÄË¤¤¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£