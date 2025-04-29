Âè65Âå²£¹Ë¡¢¹õ±ï¤á¤¬¤Í¡õ³Ü¤Ò¤²à·ãÊÑá¥À¥ó¥Ç¥£¤Ö¤ê¤ËÈ¿¶Á¡¡¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°»Ñ¤âÏÃÂê¤Ë¡ÖåºÎï¤ÇÍ¥²í¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×
¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Þ¤È¤á¡Ä
¡¡Âè65Âå²£¹Ë¤Îµ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó(52)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥´¥ë¥Õ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥´¥ë¥Õ¡£ÁÖ²÷!!(¸¶Ê¸¤Þ¤Þ)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ±ï¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¡¢³Ü¤Ò¤²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¹õ·Ï¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¸«¤¨¤ë»Ñ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½¤Îµ®Çµ²Ö¿ÆÊý¤À¤«¤é¡Ä¤¤Ã¤È¤ä¤ì¤Ð¥×¥íÊÂ¤Ë¤Ï¤¹¤°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥´¥ë¥Õ¤â¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í!! ¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥³¡¼¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¿ÆÊý¤¬¿ÍÀ¸¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öµ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¿å±ËÅù¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½¤Ç¡¢½ÀÆðÀ¤â¤ªÍ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤¾¤«¤·åºÎï¤ÇÍ¥²í¤Ê¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÒ¸«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥´¥ë¥Õ»Ñ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£