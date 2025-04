5月24日(土)、5月25日(日)に開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS 2025』のYouTubeでの生配信が決定した。DAY1、DAY2共に11時から配信スタートとなり、2日分のYouTube Liveのリンクも公開された。またフェスティバルのオープニングを務めるDJも発表された。DAY 1は初出演のDJ YUTO、DAY 2は昨年も担当したMARZYが出演する。

『POP YOURS 2025』には全43組が出演。唾奇とKohjiyaによるオリジナル楽曲「PAGE ONE」も発表され、明日にはswettyとElle Teresaによる”I JUST”がリリース予定と、今後も開催までに様々な企画が発表される。DAY 1 https://www.youtube.com/live/cnn17Qch2Iw DAY 2 https://www.youtube.com/live/akuYSyDd0D8<ライブ情報>POP YOURS 2025日程:2025年5月24日(土)・5月25日(日)時間:開場9:30 / 開演11:00会場:幕張メッセ国際展示場9〜11ホール出演者:DAY1:5月24日(土)\ellow BucksANARCHYBenjazzyBIMCharlueydenFuji TaitoIOJinmenusagiJP THE WAVYKaneeeKMkZmLANASEEDA3HouseWatsonNEW COMER SHOT LIVESTACK THE PINKTeteTOKYO世界ziproomOPENING DJDJ YUTO(AtoZ)DAY2:5月25日(日)JJJBonberoDADADaichi YamamotoElle TeresaG-k.i.dJin DoggKohjiyaKvi Babalil soft tennisMIKADONENEPUNPEESTUTS on the WAVEswetty唾奇Yo-SeaNEW COMER SHOT LIVEDAB5Leaflilbesh ramkoTade DustOPENING DJMARZY(A to Z)チケット:Sold Outオフィシャルサイト:https://popyours.jp/