¡Ú´í¸±¡Û¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎµÕÁö ¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¸©Æâ¤ÎŽ¢¸òº¹ÅÀŽ£¤ò¼èºà
ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Çµ¯¤¤¿µÕÁö¼Ö¤Ë¤è¤ëÂ¿½Å»ö¸Î¡£µÕÁö¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¸©Æâ¤Î¸òº¹ÅÀ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4·î26Æü¤ËÆÊÌÚ¸©¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Çµ¯¤¤¿Â¿½Å»ö¸Î¡£µÕÁö¤·¤¿¼Ö¤¬ÂÐ¸þ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê10¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼µÕÁö¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£µÕÁö¤·¤¿¼Ö¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤éÌó3¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¡Ö½Ð¸ý¡×¤«¤é¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤È°ìÈÌÆ»Ï©¤¬Æ±¤¸¹â¤µ¤Ç¤Þ¤¸¤ï¤ë¡ÖÊ¿ÌÌ¸òº¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JAF¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿ÌÌ¸òº¹¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢£JAF·§ËÜ»ÙÉô¡¦¾¾±Ê¶µÍµ¤µ¤ó
¡ÖÊ¿ÌÌ¸òº¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¹âÂ®¤Ø¤Î½Ð¸ý¤ÈÆþ¤ê¸ý¤¬Î¾Êý¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¡ÊÉÔË¡¡Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆµÕÁö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÊ¿ÌÌ¸òº¹¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ë¤â¡£¿ÍµÈ»Ô¤Î¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¿ÍµÈµåËá¥¹¥Þー¥È¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£½ÐÆþ¤ê¸ý¤ÎÆ»Ï©¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹âÂ®Æ»¤«¤é°ìÈÌÆ»¤Ø½Ð¤ë¼ÖÀþ¤Ï¡ÖÎÐ¡×¡¢°ìÈÌÆ»¤«¤é¹âÂ®Æ»¤ËÆþ¤ë¼ÖÀþ¤Ï¡ÖÀÖ¡×¤ÈÏ©ÌÌ¤¬¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕÁö¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¿ÊÆþ¶Ø»ß¤ÎÉ¸¼±¤ä¥Ýー¥ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¿ÌÌ¸òº¹¤â¡£
¢£½§粼Í¯µ®µ¼Ô
¡Ö¾ëÆî¥¹¥Þー¥È¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¹¡£¼êÁ°¤ÎÆ»¤Ë±¦ÀÞ¤¹¤ë¤ÈµÕÁö¤·¤¿¤Þ¤Þ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
·§ËÜ»ÔÆî¶è¤Î¾ëÆî¥¹¥Þー¥È¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È½Ð¸ý¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¤ê¸ýÂ¦¤ÎÏ©ÌÌ¤Î°ìÉô¤ËÇö¤¤¡ÖÎÐ¡×¤ÎÅÉÁõ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¸¼±¤ò¸«Íî¤È¤»¤Ð¸í¤Ã¤Æ½Ð¸ý¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡Ä¡£¼èºàÃæ¤â¡¢¿ÊÆþ¤¹¤ëÆþ¸ý¤òÌÂ¤¦¼Ö¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£JAF·§ËÜ»ÙÉô¡¦¾¾±Ê¶µÍµ¤µ¤ó
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¹âÂ®¤ÎÊ¿ÌÌ¸òº¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¥¹¥Þー¥ÈIC¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤âÊ¿ÌÌ¸òº¹¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆþ¤ê¸ý¡¢½Ð¸ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ê¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ¼þ¤ê¤ÎÉ¸¼±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÄÌ²á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×