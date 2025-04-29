¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êµðÂç¤À¤Ã¤¿!!¡×±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¥¢¥Êà¥¨¥¸¥×¥ÈËþµÊá¼Ì¿¿¤¬¡ÖÁÔÂç¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡¡¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡¢¥é¥¯¥À¡¢º½Çù¡Ä¡ÖÌ´¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥é¥¯¥À¤Ë¾è¤Ã¤Æ
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±§²ì¤Ê¤Ä¤ß(38)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¨¥¸¥×¥È¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Ë¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âµðÂç¤À¤Ã¤¿!!¡×¤È¤·¡¢¥é¥¯¥À¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¥Ó¥ë·²¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬°µÅÝÅª¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤Ç¤·¤¿¡£4500Ç¯¤âÁ°¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·úÂ¤¤·¤¿¤Î¤«? °ìÂÎ²¿¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«? ¶á¤Å¤¤¤Æ¸«¾å¤²¤ë¤È¡¢¶õ¤Ë¸þ¤«¤¦³¬ÃÊ¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î´¶³´¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥«¡¼¥Õ¤òÆ¬¤Ë´¬¤¡Öµì¥¤¥¹¥é¥àÃÏ¶è¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«»Ô¾ì¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡£Â¾¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¿¤ÀÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢À¸¤Î³èµ¤¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¹¹Ô¤òËþµÊ¤·¡¢Â¿¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¡¢ÁÔÂç´¶¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤Ä¤ß¤µ¤ó¡£¥¨¥¸¥×¥ÈËþµÊ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¥Ê¥¤¥ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤Í¡ÁÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤ä¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò´¬¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖÌ´¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êshot¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¹¤ä¤ï¤¡¡Á¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎ¹¹Ô¼Ì¿¿¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç³¤³°¹Ô¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤¬¤¹¤´¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥Õ»Ñ°ãÏÂ´¶¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£