BE:FIRST初のワールドツアー<BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?->がアメリカ・ロサンゼルスにあるThe NOVOでスタートした。到着した現地オフィシャルレポートをお届けする。2月に初のドームツアー<BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE“>を終え、ドームアーティストとしてのスケール感を見せつけてから約3カ月。キャパシティ約2000人のThe NOVOに入場すると、ワクワクした表情を浮かべた多様な人種が目に入る。場内にはおそらくメンバーがセレクトしたであろう洋邦の楽曲がBGMとして流れている。

<BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?->

2025/4/22

Los Angeles



2025/4/23

San Francisco



2025/5/15

Taipei



2025/5/24

Bangkok



2025/6/1

London



2025/6/3

Paris



2025/6/4

Amsterdam



2025/6/6

Frankfurt



2025/6/8

New York



2025/6/10

Philadelphia



2025/6/12

Washington D.C.



2025/6/14

Chicago



2025/6/17

Honolulu



2025/6/28

Hong Kong



2025/7/5

Singapore

ニューシングル「GRIT」



発売:2025/5/28(水)

レーベル : B-ME

予約・購入:https://befirst.lnk.to/GRIT



[CD収録内容](全品番共通)

1.GRIT

2.夢中

3.Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜

全3曲収録予定



◼︎LIVE盤

【SG+DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61546/B

価格 : \3,520 (税込) \3,200 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61547/B

価格 : \3,520 (税込) \3,200 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



[映像収録内容](AVCD-61546/B・AVCD-61547/B)

D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama

1.Guilty

2.SOS

3.Mainstream

4.Milli-Billi

5.Bump Around

6.Bye-Good-Bye

7.Blissful

8.I just wanna be myself

9.Nova Flame

10.Metamorphose



©NTV



◼︎MV盤

【SG+DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61548/B

価格 : \2,420 (税込) \2,200 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61549/B

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



[映像収録内容](AVCD-61548/B・AVCD-61549/B)

1.GRIT -Music Video-

2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-



【SG(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61550

価格 : \1,595 (税込) \1,450 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



◼︎初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-61551/B

価格 : \5,500 (税込) \5,000 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-61552/B

価格 : \5,500 (税込) \5,000 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



[映像収録内容](AVC1-61551/B・AVC1-61552/B)

Music Video

1.GRIT -Music Video-

2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-

3.GRIT -Jacket Shooting Behind The Scenes-



D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama

1.Guilty

2.SOS

3.Mainstream

4.Milli-Billi

5.Bump Around

6.Bye-Good-Bye

7.Blissful

8.I just wanna be myself

9.Nova Flame

10.Metamorphose



©NTV



■特典詳細

BE:FIRST『GRIT』をご予約・ご購入頂きますと下記特典を先着にてプレゼントいたします。各特典につきましては数に限りがございますので無くなり次第終了となります。



スマホサイズステッカー(全7種よりランダム1種)

※全店舗、ECサイト共通(一部取り扱いがない店舗やECサイトもございますのでご確認の上ご購入下さい)

※BMSG MUSIC SHOP専売商品は対象外となります。



【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱:CD+バンドルグッズ

品番 : AVZ1-61553

価格 : \3,795 (税込) \3,450 (税抜)

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



同梱:CD+グッズ : マルチケース付きキーホルダー (オリジナル集合トレーティングカード付き)

開演時間の5分前、粋なSEが流れ、フロアから大歓声が上がった。「Let’s go!」という興奮した声を上げるオーディエンスも。初のワールドツアー初日、この日を待ちに待っていたオーディエンスたちの期待が膨れ上がっているのが伝わった。SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEOの7人が姿を現した。最初から、歌、ラップ、ダンス──すべてにキレと気迫が感じられる。ここ数年BE:FIRSTがライブをやってきた会場と比べ、ステージとの距離が格段に近いこともあり、メンバーの息遣いが間近で聞こえるような迫力だ。フロアから「We’ve been waiting for you!」や「I love BE:FIRST!」といった声援が飛び交う中、すごみのあるパフォーマンスを見せつけていった。世界を目指すための最低条件として掲げてきたデビューから3年以内での初のドーム公演を達成した約一年前、JUNONは「これから先どんな場所でライブをやっても自分たちの音楽ができるグループになれたと思う」と口にしていた。ワールドツアー初日においても、音楽との距離が近いからこそなし得る、この日この瞬間のバイブスを乗せたアレンジを加え、一度きりのパフォーマンスを積み重ねていった7人。「Mainstream」の振り子ダンスやRYUHEIの地を這うような「ベイス!」という声に「待ってました!」と言わんばかりの歓声が上がり、その他のパートでも数秒ごとに興奮の声が上がった。「Spacecraft」もイントロから悲鳴のような声が上がり、右肩上がりにスリルが増幅していくようなパフォーマンスに場内の熱気が高まった。ネイティブ並みの英語力を持つRYOKI、さらにRYUHEIもガンガン英詞のアレンジを乗せ、オーディエンスのテンションを上げていった。SHUNTOが「ありがとう!」と言った後、SOTAが「What’s up LA⁉ Have a fun?」と呼び掛けると一斉に「YES!!」という声が上がった。SOTAが「Time to dance everyone!」と誘い、「Boom Boom Back」へ。他のメンバーも英語で合いの手を入れ、LAのオーディエンスの心をがっつり掴む。ダンスブレイク、英語でのコール&レスポンスも実に堂に入っている。ドリルと和を掛け合わせて世界に照準を合わせた「Masterplan」の〈M-A-S-T-E-R-PLAN〉というフックでは特大のシンガロングが起こり、MANATOが思わず笑みを浮かべた。「Boom Boom Back」「Mainstream」「Masterplan」という流れによって自らのルーツであるヒップホップとJ-POPを掛け合わせ、他にはないBE:FIRSTブランドを確立し、世界への足掛かりにした。それらの楽曲がLAで多くのオーディエンスに熱狂的に迎え入れられている光景は感慨深いものがあった。MCはほぼ英語で行われた。まず自己紹介をした後、7人が口々に初のワールドツアーが始まったことに対しての喜びと感謝をオーディエンスに伝えると、大きな歓声と拍手が巻き起こり、歓喜が広がっていった。しばらく英語でのトークが続く中、RYOKIがとても楽しそうに「Let’s go! Next song」と言って次の曲に向かった。日本語のMCと同じく、英語でも延々とトークが続くような雰囲気で、努力の成果が見て取れた。「This is BE:FIRST SOUL」と紹介して歌われたのは今のBE:FIRSTの開放的なバイブスが詰まった「Blissful」。7人はとても幸せそうにオーディエンスのシンガロングと一体化しながら、七者七様の珠玉の歌とダンスとラップを聞かせた。〈俺らなら大丈夫 運命引き連れてド派手に行こう〉〈天辺で pop champagne 連れて行くから〉〈世界中が playground 味わうんだ〉。たくさんのBESTY(BE:FIRSTファンの呼称)と一緒にそんな未来に向かって行くための「Blissful」に聞こえた。LEOがふと「BE:FIRST is dreams come true」と言った。結成から約4年弱、BE:FIRSTはドーム公演や憧れのアーティストたちとの共演など、多くの夢を叶え、今また新たな夢の始まりに立っている。RYOKIが英語で改めて感謝を口にした。「BE:FIRSTにとって初めてのワールドツアーの第一歩がLAです。素晴らしい機会を本当にありがとうございます」。パフォーマンスを終え、7人は名残惜しそうに「Thank you!」や「See you again!」と何度も言い、再会を約束した。この日のBE:FIRSTのパフォーマンスとエナジーは国籍も性別も世代も超えて、音楽で繋がることのこの上ない一体感と幸福感を生んでいた。終演後、場内では多様なBESTYたちが楽しそうにライブの感想やBE:FIRSTの魅力を話し合う景色が広がっていた。BE:FIRSTが世界に向けて大きな一歩を踏み出した夜だった。LA公演の翌日、アメリカ・サンフランシスコ公演も終え、次は5月15日の台湾・台北公演。7月5日のシンガポール公演まで全12都市で行われるワールドツアーとなる予定だ。文◎小松香里写真◎Takahiro Tsuboi