イギリス・ロンドン発のライフスタイルブランド、「SKINNYDIP LONDON(スキニーディップ ロンドン)」が、サンリオキャラクターズとのコラボレーション第2弾となる新作モバイルアクセサリーコレクションを、4月30日(水)から全国のPLAZA、MINiPLA、PLAZA オンラインストアで先行発売する。

SKINNYDIP LONDON × サンリオキャラクターズ第2弾コラボが登場!

今回のコレクションは日本国内限定デザインで、テーマは「キャンディストア」。お菓子のパッケージやキャンディ、ガムなどをイメージしたアイテムで、「ハローキティ」は遊び心あふれるカラフルなスタイル、今年50周年の「マイメロディ」はドリーミーで優しいトーン、20周年の「クロミ」はスイート&スパイシーなイメージで登場する。

キャラクターのステッカーを散りばめたようなデザインの「iPhone用ケース」(3960円)は、ホログラムとグリッターを重ねたSKINNYDIPらしいアイテム。お菓子のパッケージをモチーフにした「ワイヤレスイヤホンケース」(2970円)はカラビナ付きのマルチポーチになっている。

iPhone用ケース(3960円)

ワイヤレスイヤホンケース(2970円)

キャンディやグミのようなビーズの「ビーズフォンストラップ」(2420円)はバッグチャームにも使える。グリッター加工の個包装キャンディのようなデザインの「フォンリング」(2200円)もラインアップしている。

ビーズフォンストラップ(2420円)

フォンリング(2200円)

「IDカードチャーム」(2750円)はチャック付きで小銭などを収納できる。「ポーチ」(2750円)はお菓子のパッケージがデザインになっている。

IDカードチャーム(2750円)

ポーチ(2750円)

「SKINNYDIP LONDON」がサンリオキャラクターズとコラボレーションした第2弾の新作モバイルアクセサリーコレクションは、4月30日(水)から全国のPLAZA、MINiPLA、PLAZAオンラインストアで先行発売する。また5月14日(水)からSKINNYDIP日本公式オンラインストアにて一般発売する。価格は税込み。



(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L657399