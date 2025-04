【第5話】 4月29日 公開 価格:90pt

講談社は4月29日、如意自在氏によるマンガ「シンデレラアスリーツ」第5話「"迷宮の魔女"」をコミックDAYSで公開した。価格は90pt。

本作のキーマンは社内の派閥争いで破れたことで、長らく赤字続きで低迷中の女子実業団「アステリアズ」のゼネラルマネージャーに左遷されたエリート営業マン・金田啓介。5人の女性アスリートたちとともに、下剋上を目指して奮闘する青春物語が描かれる。

なお、現在コミックDAYSでは第1話より第4話までが無料公開中。第5話は5月6日に無料公開が行なわれる予定となっている。

第5話「"迷宮の魔女"」のページ

第4話「この人は本気なんだよ」のページ

第3話「期待してるよ」のページ

エリート営業マン・金田啓介。派閥争いで敗れ、順風満帆な会社員人生から転落!! 今や会社のお荷物となった女子実業団「アステリアズ」に飛ばされて、GMを務めることに…。チームに所属するのは、ツンデレ金髪テニスプレーヤー、無表情系長距離ランナー、ギャルくてチャラい柔道選手、アホの子×引っ込み思案な高身長幼馴染バレーボーラーズ。ヘルシー×カワイイ5人と共に、目指せ下剋上! 躍動感みなぎる女性アスリーツ青春物語!!





