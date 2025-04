鹿島が首位奪還！　清水も3連勝…逆転勝利の柏は2位浮上、町田は3連敗脱出／J1第13節

2025明治安田J1リーグの8試合が29日に行われた。ガンバ大阪との関西対決に首位として臨んだ京都サンガは、デニス・ヒュメットの1ゴール1アシストを許して2点を追いかける展開に。米本拓司が1点を返したものの、怒涛の反撃は逆転に結び付かず、1−2で3試合ぶり黒星を喫した。そして鹿島アントラーズが京都をかわして首位の座を奪い返した。チャヴリッチの1ゴール1アシストと鈴木優磨の得点など、横浜FCから3点を奪って快勝。連勝を「3」に伸ばした。

■J1第13節

■順位表

■J1第14節の対戦カード

柏レイソルは名古屋グランパスに逆転勝利で2位に浮上した。開始2分に稲垣祥の先制点を許したものの、山田雄士の“2人股抜き”ゴールで追いつくと、後半立ち上がりに細谷真大が左からのクロスに合わせ、2−1で勝利した。東京ヴェルディは敵地でファジアーノ岡山に競り勝ち、今季初の連勝を達成。清水エスパルスは北川航也と乾貴士のゴールでFC東京に快勝し、連勝を「3」に伸ばした。低調サンフレッチェ広島はアルビレックス新潟に降格圏脱出となる今季2勝目を献上し、2019シーズン以来の4連敗。同じく3連敗で今節を迎えたFC町田ゼルビアは、オ・セフンに待望の今季初ゴールが生まれて、2−1でセレッソ大阪を破った。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼4月29日(火・祝)FC東京 0−2 清水エスパルス横浜FC 0−3 鹿島アントラーズ名古屋グランパス 1−2 柏レイソルファジアーノ岡山 0−1 東京ヴェルディサンフレッチェ広島 0−1 アルビレックス新潟湘南ベルマーレ 0−0 アビスパ福岡ガンバ大阪 2−1 京都サンガF.C.セレッソ大阪 1−2 FC町田ゼルビア▼5月21日(水)19:00 川崎F vs 浦和19:00 横浜FM vs 神戸※()内は勝ち点/得失点差1位 鹿島(25/+11)2位 柏(24/+5)3位 京都(24/+3)4位 浦和(22/+4)5位 清水(21/+6)6位 福岡(21/+1)7位 町田(20/+1)8位 川崎F(18/+8)9位 岡山(18/+2)10位 神戸(18/+2)11位 湘南(18/−4)12位 広島(17/0)13位 東京V(17/−3)14位 G大阪(17/−6)15位 C大阪(13/−2)16位 FC東京(13/−4)17位 新潟(12/−4)18位 横浜FC(12/−5)19位 名古屋(11/−9)20位 横浜FM(8/−6)▼5月3日(土・祝)13:00 広島 vs 福岡14:00 新潟 vs FC東京14:00 清水 vs 名古屋15:00 鹿島 vs 町田15:00 浦和 vs 東京V15:00 G大阪 vs 湘南15:00 神戸 vs 岡山19:00 京都 vs C大阪▼5月14日(水)19:00 川崎F vs 横浜FC19:00 横浜FM vs 柏