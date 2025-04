◆Kep1er<AGAINST THE WORLD>

【モデルプレス=2025/04/29】4月30日にJapan 1st EP <AGAINST THE WORLD>をリリースするグローバルガールズグループ・Kep1er(ケプラー)にモデルプレスがインタビュー。2組に分かれたグループ形式で、活動を経て自信がついたこと、実感するメンバーの成長などを語ってもらった。<ダヨン・ヒカル・ヒュニンバヒエ編>これまで日本でリリースしてきた<FLY-UP>、<FLY-BY>、<FLY-HIGH> 、<Kep1going>の4作品を通し愛のためにKep1ian(ファンネーム)の周りを飛びまわり全速力で走ってきたKep1er。今作では「Kep1erである私」という存在を世界へ証明する、能動的で堂々とした姿に変化したKep1erを見ることができる。タイトルには、“世界に堂々と立ち向かうKep1erの成長した姿を見せる”という思いが込められている。

◆Kep1erの強い絆「他の人にそう容易く崩されない」

◆ダヨン・ヒカル・ヒュニンバヒエ、Kep1erの活動を通じ成長したこと

◆Kep1erの素顔に迫るプライベートトーク

◆Kep1erプロフィール

― まずは、Japan 1st EP 「AGAINST THE WORLD」のアピールポイントを教えてください。ダヨン:堂々と世界に立ち向かうKep1erの姿がポイントなので、ぜひ見ていただきたいです!ヒカル:私はイントロ部分を担当しています。ミュージックビデオ撮影の時もインパクトを残せるように、今まで挑戦したことのないような表現を意識していました。少しでも目に留まるような表情をいっぱい研究したので、注目して見ていただけたら嬉しいです。― 本作のリリース準備や先日行われたファンコンサート(「2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in Yokohama」)の練習を通じ、7人の結束力が深まったと感じる場面はありましたか?ダヨン:オーディションから始まり、今も続けられているグループということがすごく強みになっています。私たちの間でずっと繋がっている絆は、他の人にそう容易く崩されないくらい強いですし、様々なことを乗り越えていきながら日々深まっているように感じます。特に、今回の作品準備では皆の意見がすごく増えました。それはコンサートにも影響していて、皆の情熱が1つになったことで高いクオリティで様々なことを実現できたと思います。― 今作では「Kep1erである私」という存在を世界へ証明する、というコンセプトのもと、より堂々とした皆さんの姿が映っています。Kep1erになったことで成長したこと、自信がついたことを教えてください。ヒュニンバヒエ:今回の作品を準備する中で初めて挑戦する振付があって、先生と一緒に個人練習をしていました。ポイントになる振付など自分に合っているものを選択することによって、私自身を知っていく機会になりました。またKep1erとしても以前より自信がついたと思います。活動を続けていく中で、自分がどんな人間なのかを理解することができて、ステージでもより余裕が生まれたと思います。― 具体的にご自身のどんなところを知っていったのでしょうか?ヒュニンバヒエ:最初は自分が何をしたいのかも、何が好きなのかも、自分自身のことを理解できていない部分が多かったんです。でも時間が経つにつれ、自分の好きなもの、上手くできることが分かってきて、自分の良いところをアピールできるようになりました。こういったことができるようになったのは、やはりメンバーの力が偉大でした。特にステージを準備する中で、皆から「すごく似合っているよ」と声を掛けてもらうことで、自分だけでは気付けなかった新たな発見が多くありました。― ヒカルさんはいかがですか?ヒカル:ヒュニンバヒエちゃんと似ていますが、私も前より余裕を持てるようになって自信がつきました。元々あまり自信があるタイプではなかったのですが、Kep1erとして活動を始めて、自分のモニタリングをよくしたり、Kep1erの皆が「ここが好き」といっぱい言ってくれるお陰で「こういうところを『好き』って言ってもらえるんだ」と気付けることが多くありました。今回のEPの準備中では、先生から与えられた振付をそのままコピーして出すのではなく、自分のパートはメンバーそれぞれが悩んで「こっちに変えていいですか?」「こういう風にアレンジしてもいいですか?」「私、こうした方が似合うかもしれません」と積極的に相談していました。皆が自分の魅力を分かっているからこそ、そうやって話し合いながら完成させていくことができたと思うので、成長を実感します。― いつも明るくて堂々としたヒカルさんが「あまり自信があるタイプではなかった」というのは意外でした。どのように自信をつけられたのですか?ヒカル:いやいや!練習生の時も自信があるように見せようとしていましたし、そう自分に言い聞かせているところもありましたが、実は心の底ではすごく不安な気持ちがあって、人と比べてしまうこともありました。でも今はメンバーが一緒にいてくれて、ファンの方がいてくれて、こんなにも恵まれた環境にいるからこそ、自信を持つことができているんだと思います。本当に環境って大事なんだなと改めて感じました。― 最後にダヨンさんお願いします。ダヨン:私は、Kep1erになる前は自尊心が高くありませんでした。ただただ一生懸命やっていたんです。でもKep1erになって、ファンの方々が褒めてくださったり応援してくださったり、皆さんの声援に力をもらって自尊心がすごく高くなりました。そして、自分の得意なポイントを把握できたことで、ステージではそれを活かしながら様々な姿を披露することができるようになりました。だから、ファンの皆さんにはとても感謝していますし、メンバー皆のおかげで自分が成長できたので、これからもっといろいろな姿をお見せしていきたいです。― ありがとうございました。Kep1erの素顔により迫るべく、最近のマイブームなどプライベート事情を教えてもらった。【ダヨン】ダヨン:最近ハマっているものがありまして…。日本のコンビニに売っているしょうゆ味のこんにゃくです!かなりお腹が膨れるので、小腹が空いた時によく食べています。ヒュニンバヒエ:常にスケジュールの日の朝に持ってきて食べているイメージがあります。【ヒカル】ヒカル:カラオケに行くことです。― お一人で?ヒカル:絶対1人はないです(笑)!元々あまり好きではなかったのですが、最近楽しいと感じるようになり、一気にハマりました。自分が歌うというよりは人が歌っているのを聞くのが楽しくて、ある日スケジュールが終わった後にダヨンちゃんに「カラオケ行きたい」と電話したら夜中だったにもかかわらず、すぐに駆けつけてくれて、日本で2人でカラオケに行きました。ダヨン:ちょうど運動しようかなと思っていた矢先、ヒカルから「今大変だから一緒にカラオケ行かない?」と連絡があったんです。「なんで大変なのにカラオケに行くんだろう?」と思いつつ「きっとストレスを発散したいのかも」と思って一緒に行きましたが、誘ってくれたヒカルよりも自分の方が楽しんでいました(笑)。【ヒュニンバヒエ】ヒュニンバヒエ:写真を撮ることです。特にメンバーを撮ることがすごく好きです。流行りのフィルムカメラで撮って現像したり、新しくカメラを買ったりしています。最近できた趣味なのでまだまだですが、直近1ヶ月で2台ほど新しいカメラを買いました。― メンバーの皆さんを撮る中でなにか面白い写真や印象的なものはありますか?ヒカル:ヒュニンバヒエちゃんと私はいつも隣に座るのでよく私のことも撮ってくれるのですが、日本に来て、ヒュニンバヒエちゃんがバスの中で「(ヒカルが)景色と合ってる」と買ったカメラを急に出して撮影し始めたんです。だから私も普通にポーズを決めていたら、ヒュニンバヒエちゃんがずっと笑っているので「え?なに?」と聞いたら「顔と首の色が違いすぎる」と言われて(笑)。撮ってくれた写真を見たら本当に顔は白、首は黒色になっていました(笑)。フィルターのせいなのかな?だから他のカメラを買った方がいいかもしれません(笑)。ヒュニンバヒエ:これも1つの感性だと思っています(笑)。まだカメラを手にして間もないので、どの角度で撮ればいいのかも全く分からないまま、とにかく挑戦していますが、ヒカルから「これ合ってる?」とよくツッコまれています(笑)。(modelpress編集部)韓国・Mnetのオーディション番組「Girls Planet 999:少女祭典」から誕生した、日・中・韓の多国籍メンバーで構成されている7人組グローバルガールズグループKep1er。全てのメンバーがダンス、ボーカル、ラップの実力を兼ね備えたオールラウンダーで、国内外を問わず、各メンバーの魅力とKep1erならではのエネルギッシュなパフォーマンスで注目され続けている。【Not Sponsored 記事】