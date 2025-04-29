¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂà¿¦¤«¤é8¤«·î¡Ä28ºÐ¥¿¥ì¥ó¥ÈÂçÃÀà1st¼Ì¿¿½¸áÈ¯Çä¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯ÇÒ¸«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿§¡¹¤ÊÄ©Àï¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÎÀ¼
1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òÊó¹ð
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏî´½í(28)¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö6·î25Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¿åÊ¿Àþ¡Ù(½¸±Ñ¼Ò)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤ò¹ðÃÎ¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢º£¤Î»ä¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ò¤Þ¤¿°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·Ä©Àï¤â¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢È¯Çä¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÊó¹ð¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âºÆ¤Óµ±¤±¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤¿ºîÉÊ½¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£³Æ¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤«¤éÍ½Ìó³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¡ª¡×¤È¡¢Æ±ºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅÏî´½í¤Î»×¤¤¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯ÇÒ¸«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤Í ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÅÏî´½í¤µ¤ó¤¬º£»×¤¦»ö¤òµ®Êý¤Î¸ÀÍÕ¤Çµ®Êý¤é¤·¤¯È¯¿®¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿§¡¹¤ÊÄ©Àï¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¤ÎÅÏî´¤Ï2020Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤ËµÙ¿¦¡£ºòÇ¯8·î¤ËÂà¼Ò¤·¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤òÈ¯Çä¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£