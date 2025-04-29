¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡ª¡×51¼þÇ¯¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¡ªTHE ALFEE¤Îà»°¼Ô»°ÍÍáµ®½Å¤Ê¥Ä¥¢¡¼¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ª¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×
¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷70Âå¡ªÂç¸æ½ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦THE ALFEE¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬Åê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÇËÌ³¤Æ»¤òË¬¤ì¤¿THE ALFEE¡£¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö²¿Ç¯¿¶¤ê¤«¤Î3¿Í°ì½ï¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡Öµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ°ÜÆ°Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ºù°æ¸(70)¡¢ºäºê¹¬Ç·½õ(71)¡¢¹â¸«Âô½ÓÉ§(71)¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤Ä¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£
¡¡¡Ö°û¤ßÊª¤â²á¤´¤·Êý¤â»°¼Ô»°ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¾THE ALFEE¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼51Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ªÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤«¤é±þ±ç¤ò°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»°¿Í°ì½ï¤Ë¸Þ½½Ç¯°Ê¾å¤³¤¦¤·¤ÆÎ¹¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤ªÍ§¤À¤Á¤È²á¤´¤»¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£