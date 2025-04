ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふんわりとしたシルエットがかわいい、ディズニーデザイン「総柄プリントブラウス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「総柄プリントブラウス」

© Disney

価格:5,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

袖口:ゴム仕様

後ろ:ヨーク切替下中央ギャザー、前より少し丈長

生地:<織物>綿67%、レーヨン33%(平織)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キャラクターアートとそれぞれに縁のある花々を表現した総柄プリントブラウス。

袖口はゴム仕様でふんわりとした雰囲気で、さらに後ろは丈が長めで着やすいデザインになっています!

パンツにもスカートにも合わせやすく、様々なコーディネートで重宝しそう☆

デザインは『ふしぎの国のアリス』と『ピーター・パン』の2種類がラインナップ。

ふしぎの国のアリス

© Disney

『ふしぎの国のアリス』デザインのブラウス。

白地に、赤や青、オレンジ色などのアートが映えて素敵!

© Disney

「アリス」はシルエットで表現され、ほかにも劇中に登場するちょうちょのアートもあしらわれています。

ピーター・パン

© Disney

『ピーター・パン』デザインのブラウス。

水色が爽やかで涼しげな印象です☆

© Disney

一面には、すずらんやお花のアート入り◎

気持ちよさそうに空を飛んでいる「ピーター・パン」に「ウェンディ」、「ジョン」、「マイケル」の姿はシルエットでデザインされています。

© Disney

袖口はゴム仕様でふんわりとした雰囲気に。

手を洗う際など、たくし上げやすいのもうれしいポイントです。

© Disney

後ろは前に比べて丈が長めに。

気になるヒップまわりもオシャレにカバーしてくれます◎

© Disney

背中ヨーク下のギャザーでフレアなシルエットになっています。

© Disney

<素材アップ>

着心地のよい綿混素材を使用。

さらっと着やすく、ロングシーズン活躍します。

お花とキャラクターアートの組み合わせも素敵。

ふんわりとしたシルエットが可愛い、ディズニーデザイン「総柄プリントブラウス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

