Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤¬¿·¤¿¤Ê¥¨¥ê¥¢·×²è¡¡Çä¾å¹â1Ãû±ß¤òÌÜ»Ø¤¹
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤¬¿·¤¿¤Ê¥¨¥ê¥¢ºþ¿··×²è¤òÈ¯É½¡£Çä¤ê¾å¤²1Ãû±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡£ÂçÀª¤Î¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¤«¤é
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿Íµ¤¤ÏµîÇ¯¤Ç¤¤¿¥¢¥ÊÀã¤ä¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ÎÀ¤³¦¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤¦¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÏÇä¾å¡¦Íø±×¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î²Á³ÊÊÑÆ°À©¤Î±Æ¶Á¤äÍÎÁ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Áý²Ã¤·¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎµÒÃ±²Á¤Ï1Ëü7000±ßÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë5Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï1Ëü1000±ßÁ°¸å¤Ç¤·¤¿¡£
¿·³ã¸©¤«¤é ²ÈÂ²5¿Í
¡Ö¡Ê¥È¡¼¥¿¥ë¡Ë7Ëü±ß¡¢¹â¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯¤Ë1²ó¤¢¤ë¤«Ìµ¤¤¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤«¤Ê¡×
µÜºê¸©¤«¤é ²ÈÂ²3¿Í
¡Ö1ÇñÌÜ¤¬¥ß¥é¥³¥¹¥¿¥Û¥Æ¥ë¡¢2¡¦3ÇñÌÜ¤Ï¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£¡Ê¸òÄÌÈñ¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡¦½ÉÇñÈñ¡¢3¿Í¤Ç¡Ë25Ëü±ß¤«¤é30Ëü±ß¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤¿¤À¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÇä¾å¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
2027Ç¯³«¶ÈÍ½Äê¤Î¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¼þÊÕ¤Î¥¨¥ê¥¢ºþ¿·¤ËÅê»ñ³Û¤òÁý¤ä¤¹¤ÈÈ¯É½¡£¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÎÁýÀß¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2028Ç¯ÅÙ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥»ö¶È¤Î³ÈÂç¤òÈ¯É½¡£2ÀÉÌÜ¤Î½¢¹Ò¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£1¿Í10Ëü±ß¤«¤é30Ëü±ß¤òÁÛÄê¤¹¤ë¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¡¢1000²¯±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¸«¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡¢2035Ç¯ÅÙ¤ËÇä¾å¹â1Ãû±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
¥Í¥¸,
À¸²Ö,
ÃÖ¾²¹©»ö,
²ð¸î,
Áòµ·,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÀÅ²¬,
¾²ÃÈË¼,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°