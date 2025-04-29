¿ÀÈøÉö¼î¡ÖÃËÂ¦¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×½÷»Ò¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ëµ¿Ìä
ÇÐÍ¥¤ÎÇë¸¶Íøµ×¡Ê26¡Ë¡¢¿ÀÈøÉö¼î¡Ê26¡Ë¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡£8Ç¯Íè¤ÎÃç¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÎø°¦¤Î²ñÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¡¢MC¤¢¤Î¤ÈÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È»³Åº´²¡¢¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤ÈÎø°¦¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£Çë¸¶¤Ï¡ÖÁ´Éô¤¬Á´Éô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤·ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿ÀÈø¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¤ÃËÍ§¤À¤Á¤È¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Îø°¦¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹ÓÀî¤Ï¡ÖÃË¤Ã¤Æ¡ÊÎø°¦ÏÃ¡Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¯¤È¡¢»³Åº¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¤Ê¤ó¤Ç½÷¤Î»Ò¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Ð¥é¤¹¤ó¡©¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢ÇÐÍ¥2¿Í¤â¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£»³Åº¤Ï¡Ö¤À¤«¤éÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Ê¥â¥á¤ó¤Í¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹ÓÀî¤Ï¡ÖÁ´ÉôÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¥¿¥¤¥×¡×¡¢¤¢¤Î¤Ï¡ÖÊ¹¤¯»ö¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡£¥Ü¥¯ËÜÅö¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡¢¼«Ê¬¤â¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¹ÓÀî¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç·Ð¸³¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ìºÇÄã¡©»ä¤á¤Ã¤Á¤ã½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ó¤±¤É¡×¤È¸Ä¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ëÇÉ¤Î¹ÓÀî¤Ë¿ÀÈø¤Ï¡ÖÃËÂ¦¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¦¤ÈÃËÀ¿Ø¤Ï¶¦´¶¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡×¤È½÷À¿Ø¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»³Åº¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢ÃË¤¬½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤Î´Ö¤ÇÉ¾È½²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬µ¯¤¤ó¤Í¤ó¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¹ÓÀî¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢Í¥¤·¤¯¤·¤¿¤é¡©Îä¤¿¤¤¤Î¤½¤Ã¤Á¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
»³Åº¤Ï¡ÖÈà»á¤Ï¹ÓÀî¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤³¤ì¤ò¤·¤Æ¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ìÎä¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤ÆÂ¾¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÍ§¤À¤Á¤ÏÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤óÅÙ³°»ë¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤½¤Î»ö¾Ý¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¡¢¡ØºÇÄã¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤ó¤Í¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¿ÀÈø¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤½¤¦¡×¤È¶¦´¶¤·¡¢¤¢¤Î¤â¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤Î¤È¤«¤â¸«¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢»³Åº¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¡×¡¢¿ÀÈø¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬·ù¤«¤â¡×¤ÈÃËÀ¿Ø¤ÏµñÀä¤·¤¿¡£