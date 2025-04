●目次

「GW(ゴールデンウィーク)を近場で楽しみたい!」という人向けに、関東近郊で休暇を楽しめるスポットを紹介します。関東近郊では、食のイベントやおでかけにぴったりな公園、おすすめイベントなど、多くの催し物を開催します。この記事を参考に、自分だけの楽しみ方を見つけてGWを満喫しましょう。・GWに関東で開催する食のイベント肉フェスクラフト餃子フェス・GWのおでかけにおすすめの公園イベント

●GWに関東で開催する食のイベント

●GWのおでかけにおすすめの公園イベント

●GWのおでかけにおすすめスポット

●イベントを把握してGWを満喫しよう

【国営昭和記念公園】フラワーフェスティバル 2025【あしかがフラワーパーク】ふじのはな物語・GWのおでかけにおすすめスポット東京スカイツリー「名探偵コナン」コラボイベントTOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIAナゾトキ街歩きゲーム 横浜謎解き街歩きHOKUSAI:ANOTHER STORY in TOKYO・イベントを把握してGWを満喫しようGWに関東近郊で開催する食のイベントを紹介します。肉フェス一つが、みんな大好き「肉フェス」です。肉フェスは、肉料理とエンタテインメントが同時に楽しめるフードイベント。普段は行列ができて中々入れない人気店や予約が取りにくい名店のステーキなどを堪能できます。今回は、肉料理の王道「ステーキ」で全国の有名店が腕を競う、「ステーキ王決定戦」を開催します。ステーキ好きにはたまらないイベントとなるでしょう。会場は、「お台場特設会場 お台場青海地区P区画」です。家族連れや子ども連れでも楽しめるよう、清潔なトイレや授乳室などを完備しています。「子どもがいると厳しいかな……」と思っていた人でも、思う存分楽しめるイベントです。クラフト餃子フェス「駒沢オリンピック公園の中央広場」で開催されるクラフト餃子フェスでは、全国各地のユニークな餃子に出会えます。また、会場では餃子だけでなくクラフトビールも楽しめるので、餃子・ビール・餃子・ビール……の無限ループになること必至でしょう。GWのおでかけにぴったりな公園を二つと、そこで開催されるイベントを紹介します。【国営昭和記念公園】フラワーフェスティバル 2025フラワーフェスティバル 2025は、「国営昭和記念公園」で開催するイベントです。桜やチューリップ、菜の花など様々な花々を目で見て楽しめます。また、フェスティバル期間中には様々なワークショップやアクティビティなども同時に開催予定です。ガーデニング講座やお花を使ったクラフト教室などもあるので、家族みんなで一日中楽しめます。【あしかがフラワーパーク】ふじのはな物語ふじのはな物語は、栃木県足利市にある「あしかがフラワーパーク」で開催するイベントです。春の風物詩となっているこのイベントでは、樹齢160年以上の大藤をはじめ、様々な種類の藤の花を堪能できます。中でも見どころは、長さ80mの白藤のトンネルやうす紅藤、きばな藤などです。夜にはライトアップもされるため、日中とは違った幻想的な雰囲気も楽しめます。GWに訪れたい関東近郊のおすすめスポットを四つ紹介します。東京スカイツリー「名探偵コナン」コラボイベント「東京スカイツリー」では、「名探偵コナン」との初のコラボイベントを開催します。新作映画「名探偵コナン 隻眼の残像(せきがんのフラッシュバック)」にあわせて開催するイベントで、「名探偵コナン」の世界観を楽しめるフォトスポットや展示などを展開します。天望デッキにある「スカイツリー カフェ」ではイベント限定メニューも提供するほか、キャラクターたちと合成写真が撮れるフォトサービスも実施し、ファン必見のイベントといえるでしょう。TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA「東京タワーのメインデッキ」では、幻想的なプロジェクションマッピングショー「TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA」を開催します。東京の夜景と満開の桜の美しいコラボレーションを堪能できるでしょう。ナゾトキ街歩きゲーム 横浜謎解き街歩き「ナゾトキ街歩きゲーム 横浜謎解き街歩き」は、横浜を観光しながら謎を解いていく体験型のゲームイベントです。自分だけの計画プランで横浜の名所や歴史を学びつつ、街を巡ります。「休日の計画を立てるのが面倒」という人にもぴったりのイベントです。HOKUSAI:ANOTHER STORY in TOKYOHOKUSAI:ANOTHER STORY in TOKYOは、「東京都渋谷区の東急プラザ」で開催するイベントです。映像のほか音や触覚で葛飾北斎の名作「冨嶽三十六景」などを体感でき、北斎の視点に立った風景や世界感を再現しています。関東近郊では、GWも多くのイベントを開催します。食好きであれば食のイベント、子ども連れであればゆっくりできる公園でのイベントなど様々です。この記事を参考に、GWの楽しみ方を見つけてください。