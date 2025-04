ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、胸ポケットの配色使いや袖口や裾のボーダーがオシャレな、ディズニーデザイン「カットソー開襟パジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「カットソー開襟パジャマ」

© Disney

価格:5,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

トップス:【前】中央ボタン留め、左右胸ポケット

ボトムス:【ウエスト】総ゴム、ゴム取替口あり、【後ろ】右のみポケット

素材:<カットソー>ポリエステル65%、綿35%(スムース)、【リブ部分】<カットソー>ポリエステル95%、ポリウレタン5%(リブ)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

柔らかくて伸びがよく、着心地バツグンのパジャマ。

前開きの開襟タイプなので、メイクしてからでも脱ぎやすくてとっても便利!

キャラクターの刺繍が入った布帛の胸ポケットは配色デザインになっています。

デザインは全部で3種類。

ミッキーマウス&ドナルドダック

「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」デザインのパジャマ。

ネイビーが基調で上品な雰囲気☆

右ポケットには気持ちよさそうに並んでお昼寝をしている「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」の姿が、

左ポケットには「Today will be a GOOD DAY」のロゴが刺繍で施されています。

チップ&デール

「チップ&デール」デザインのパジャマ。

ナチュラルなカラーが温かみがあってかわいい!

右ポケットにはひょっこりと顔を出している「チップ」と「デール」のお顔が、

左ポケットにはロゴの刺繍入り☆

刺繍には茶色の糸が使用されています。

ティンカー・ベル

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのパジャマ。

淡いパープルとポケットの濃いパープルの色づかいが素敵!

右ポケットにはランタンの中に入っている「ティンカー・ベル」のシルエットが、

左ポケットには筆記体のロゴ刺繍があしらわれています☆

シルエットに筆記体に、全体的に大人っぽい雰囲気。

袖口はリブ仕様に!

たくし上げやすく、便利です。

袖口や裾のボーダーリブ使いがアクセントになっています。

ウエストは総ゴムなので、履き心地もバッチリ◎

ゴム取替口も付いています。

後ろにはポケットも。

生地は、肌触りのよい綿混スムース素材を使用しています。

伸びがよく、やさしい肌触りがくつろぎ時間にぴったり!

胸ポケットの配色使いや袖口や裾のボーダーがオシャレな、ディズニーデザイン「カットソー開襟パジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

