Åçº¬¡¦°ÂÍè»Ô¤Î¸Ð¤Ë¾®·¿Èô¹Ôµ¡¤¬Íî²¼¡¡¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Íµß½õ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢Åçº¬¸©°ÂÍè»Ô¤ÎÆüËÜ³¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸Ð¤Ë¾®·¿Èô¹Ôµ¡¤¬Íî²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤â¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤â¤Ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å1»þÈ¾¤¹¤®¡¢°ÂÍè»Ô¤Î¸Ð¡¦Ãæ³¤¤Ë¾®·¿¹Ò¶õµ¡¤¬Íî²¼¤·¤¿¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ì½ê¤ÏÅÄÍêÀî¤Î²Ï¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢¾ÃËÉ¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿»þ¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ï´ß¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï60Âå¤È40Âå¤ÎÃËÀ2¿Í¤Ç¡¢Íã¤Å¤¿¤¤¤ËÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤«¤éµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢1¿Í¤ÏÊâ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦1¿Í¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤È¤âÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èô¹Ôµ¡¤Ï½Ð±À¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¤·¤¿¸å¡¢Íî²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÃ¶Èª¤ËÍî¤Á¤Æ¤«¤éÃæ³¤¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤¼Íî²¼¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£