39ºÐ¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÆÍÁ³à¾¾ÍÕ¾óá»Ñ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ä¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤ë¡ÖÄË¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö¤ª¿ÈÂÎ¤ò1ÈÖÂçÀÚ¤Ë¡×
ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡Ä
¡¡¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤òÎ¾¼ê¤ËÄË¡¹¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Î¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ñ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#¤Þ¤¸¥È¥Û¥Û¡¡#ÆùÎ¥¤ì¡¡#¤³¤³3Ç¯¤Ç¡¡#¿ÙÂÓÂ»½ý¡¡#Ï¾¹ü¹üÀÞÆó²ó¡¡#Èø¤Æ¤¤¹ü¹üÀÞ¡¡#¤É¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ê¤ó¡¡#³Æ½ê¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£º¸Â¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ë¤ÏÄË¡¹¤·¤¯ÊñÂÓ¤¬¤Þ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éé½ý¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº(39)¡£½÷Í¥¤Î½©ÌîÄª»Ò¤«¤é¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÀ¹»³¤µ¤ó¥¬¥ó¥Ð¡×¡ÖÄË¤½¤¦¡¡¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«Ê¬¤Î¤ª¿ÈÂÎ¤ò1ÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¹»³¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë·Ý¿ÍÃç´Ö¤òÃæ¿´¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡Ö¤â¤ê¤Á¤ã¤ó¤º¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤ò·ëÀ®¡£DAZN¤Ç¤Ï¿·´¶³Ð¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ ¡Ö¤â¤ê¤Á¤ã¤ó¤º¥³¥í¥·¥¢¥à¡×¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£