Êü²Ý¸å¥¥ã¥ó¥×¤Ë¼ÖÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢4ºÐ»ù¤é4¿Í»àË´¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥ê¥Î¥¤½£
¥¢¥á¥ê¥«ÃæÀ¾Éô¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êü²Ý¸å¥¥ã¥ó¥×¤Î·úÊª¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢4ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Î4¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¹Ù³°¤Î¥Á¥ã¥¿¥à¤Ç¡¢28Æü¸á¸å3»þ¤¹¤®¡¢Êü²Ý¸å¥¥ã¥ó¥×¤¬¤¢¤ë·úÊª¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê4ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Î4¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿ô¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤Ï¿ô¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿¸å¡¢·úÊª¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢È¿ÂÐÂ¦¤ÎÊÉ¤òÆÍ¤È´¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿4¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤Ï·úÊª¤Î³°¤Ç¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢1¿Í¤Ï·úÊª¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ä°Õ¿ÞÅª¤Ë·úÊª¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î2ÆüÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÊ¸²½¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇÃæ¡¢·²½°¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢11¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£