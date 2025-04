ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターのワッペンとネームがさりげなくてかわいい、ディズニーデザイン「大人のためのボーダープルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「大人のためのボーダープルオーバー」

© Disney

価格:3,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

後ろ:前より少し丈長

生地:<カットソー>綿100%(天竺)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

左胸にキャラクターのワッペン、左袖にネームが付いたプルオーバー。

やや狭めのピッチで爽やかな印象のボーダーに、ほどよい厚みで体のラインを拾いにくいのもポイントです!

やや広めのネック開きで首元がきれいに見えるのもうれしい◎

身生地はほどよい厚みの綿100%素材を使用しています。

デザインは「ミッキーマウス」、「くまのプーさん」、「ベイマックス」の3種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのプルオーバー。

水色×白のボーダー柄がとっても爽やか☆

© Disney

左胸には横顔の「ミッキーマウス」のワッペンが施され、

© Disney

左袖にはサイン風タッチのロゴネームが付いています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのプルオーバー。

「くまのプーさん」のイメージカラーでもある黄色のボーダー柄がかわいらしく、ふんわりとした雰囲気です。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

左胸には優しい表情をした「くまのプーさん」のワッペンが、

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

左袖にはロゴがデザインされた黄色のネームが施され、オシャレなアクセントに!

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインのプルオーバー。

白×黒のベーシックなボーダー柄で、どのようなコーディネートとも好相性☆

© Disney

さらに左胸には、「ベイマックス」のチャーミングなお顔のワッペンが、

© Disney

左袖にはカッコイイタッチでロゴがデザインされています。

© Disney

それぞれ、サイドから斜めに切替ラインが入っているので、すっきりと着こなせます☆

そしてドロップショルダーで動きやすいのも魅力的。

後ろはラウンドの前より少し長め丈でお尻を隠せます。

上品なボーダーで、すっきり見え!

キャラクターのワッペンとネームがさりげなくて可愛い、ディズニーデザイン「大人のためのボーダープルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

