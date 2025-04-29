¶¶²¼Å°»á¡¡³ÆÅÞ¡Ö¸ºÀÇ°Æ¡×¡ÈÂç¹ç¾§¡É¤Ë»ØÅ¦¡¡¡Ö¤É¤¦¤»ÁªµóÁ°¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡©¡×¾¼ÏÂ¤ÎÀ¯¼£¤«¤é¡ÖÃ¦µÑ¤¹¤Ù¤¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê55¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤ò½ü¤¯¼çÍ×À¯ÅÞ¤¬¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬25Æü¤Ë¡¢1Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨¤ò0¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë°Æ¤ò²Æ¤Î»²±¡Áª¸øÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤àÊý¿Ë¤ò·èÄê¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÅÀÀ¯ºö¡Ö¸ºÀÇ¤äµëÉÕ¤Ê¤É¸ú²ÌÅª¤Ê»Ù±ç¡×¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦É½¸½¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï2Ç¯´Ö¤Î¿©ÎÁÉÊÀÇÎ¨0¡ó¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï»þ¸ÂÅª¤Ê°ìÎ§5¡ó¤Ø¤Î°ú¤²¼¤²¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤Ï»²±¡Â¦¤Ç¸ºÀÇÏÀ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤â¤Î¤Î¼¹¹ÔÉô¤ÏÈÝÄêÅª¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡³ÆÅÞ¤Î¡Ö¸ºÀÇ°Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»ÁªµóÁ°¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡©ËÜµ¤¤Ç¾¼ÏÂ¤ÎÀ¯¼£¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤Ù¤¡×¤È¥º¥Ð¥ê°ì¸À¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁªµóÁ°¤À¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯Áªµó¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ìÌîÅÞ¤â°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÌîÅÞ¤âÁªµóÁ°¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼êÊÁ¤ò¤É¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«É¬»à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤Ç¹ñÌ±¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í1Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê»ÞÍÕ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¡¢ºâ¸»¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤ä¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢²¿Ç¯´Ö¤È¤«ºÙ¤«¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê½ç½ø¤¬¡ËµÕµÕ¡ªºâ¸»¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¸å¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤ÏÀè¤Ëºâ¸»¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¾ÃÈñÀÇ²¼¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£