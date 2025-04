少女時代・TAEYEON(テヨン)の公式Xが29日に更新され、中止された日本公演『TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPAN』の振替公演がないことが発表された。同アカウントは「TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPANの公演中止と払い戻しに関するご案内(※英語)」と題し、韓国語と英語の文章を投稿。「皆様のご期待に応えるべく、振替公演の実現に向けて複数の会場を検討してまいりましたが、必要なキャパシティを収容できる会場、かつ、皆様にご満足いただけるステージ演出を行うための会場の確保が難しく、誠に不本意ながら本公演を中止させていただくことになりました」と振替公演を行わないことを報告した。

続けて「公演を楽しみにお待ちいただいておりました多くの皆様に、このようなご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「ご購入いただきました『TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPAN』のチケットは、全て払い戻しとさせていただきます」と伝えた。テヨンは3月7日に韓国・ソウルからスタートしたアジアツアーの日本公演として、1年9ヶ月ぶりとなる日本公演『TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPAN』を東京・有明アリーナで開催予定だった。しかし、17日に「アジアツアーで使用している機材を日本に向けて輸送中ではございますが、現時点においても日本国内に到着しておらず、公演実施に向けた十分な準備を整えることが極めて困難な状況となっております」とし、開催中止を発表した。なお、日本語での案内はなかった。【報告全文】※英文和訳TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPANの公演中止と払い戻しに関するご案内いつも少女時代テヨンへの温かい応援、誠にありがとうございます。先日公演中止のお知らせをいたしました『TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPAN』4月19日(土)・20日(日)有明アリーナ公演につきまして、ご案内いたします。本日まで、皆様のご期待に応えるべく、振替公演の実現に向けて複数の会場を検討してまいりましたが、必要なキャパシティを収容できる会場、かつ、皆様にご満足いただけるステージ演出を行うための会場の確保が難しく、誠に不本意ながら本公演を中止させていただくことになりました。公演を楽しみにお待ちいただいておりました多くの皆様に、このようなご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。また、ご案内が遅くなり、皆様へ多大なるご迷惑をおかけしましたことを重ねて深くお詫び申し上げます。ご購入いただきました『TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPAN』のチケットは、全て払い戻しとさせていただきます。払い戻しに関する詳細につきましては、ご対象者様宛に4月30日(水)に、購入されたプレイガイドのマイページ、およびメールにてご案内させていただきますので、お手数ですが別途ご確認いただきますよう、お願い申し上げます。皆様への多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、改めて深くお詫び申し上げます。今後とも、皆様にお楽しみいただける企画を検討し、より良いライブをお届けできるよう努めてまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。