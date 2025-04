ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、フルーツなどを入れてフレーバーウォーターを作ることもできる、ディズニーデザイン「冷蔵庫ドリンクサーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「冷蔵庫ドリンクサーバー」ミッキーマウス

© Disney

タイプと価格:【1.8L】3,990円(税込)、【2.8L】4,490円(税込)

サイズ:【1.8L】幅約10cm、奥行約31.5cm、高さ約12.5cm(蛇口・バルブ含む)、【2.8L】幅約10cm、奥行約31.5cm、高さ約17cm(蛇口・バルブ含む)

主材:【容器】メタクリルスチレン、【蓋・仕切り板・蛇口・キャップ】ポリプロピレン、【パッキン・バルブ】シリコーン、【レバー】ABS樹脂、蛇口バネ:ステンレス銅

耐熱温度:【容器・レバー】90℃、【蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ】120℃

耐冷温度:【容器・レバー・蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ】-40℃

製品重量:【1.8L】約450g、【2.8L】約550g

組み立て品

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※容器・パッキン食洗機不可

※つけ置き洗い不可

「ミッキーマウス」デザインの冷蔵庫ドリンクサーバー。

冷蔵庫にすっぽり入るサイズで取り出さずに冷茶が注げてとっても便利◎

さらに、レバーを上下に押すだけでドリンクを注ぐことができます。

© Disney

容量は、スリムな1.8Lタイプと、

© Disney

たっぷりと入る2.8Lタイプの2種類がラインナップ。

© Disney

2つ並べて、キッチンカウンターやテーブルに置いて使うことも◎

底が傾斜しているので少なくなっても注げます。

© Disney

仕切りがあるのでティーバッグを入れたままでもOK!

フルーツなどを入れてフレーバーウォーターも作ることができます。

© Disney

どちらも前面に、スタンディングポーズの「ミッキーマウス」のアート入り☆

アートは淡い色使いで表現され、さりげないのもポイントです。

© Disney

またフタは密閉式で、プッシュすると開閉します。

冷蔵庫に入れたままドリンクが注げる優れもの!

フルーツなどを入れてフレーバーウォーターを作ることもできる、ディズニーデザイン「冷蔵庫ドリンクサーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

