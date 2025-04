◆ラブリーサマーちゃんライブフロア内で痴漢行為発生

【モデルプレス=2025/04/29】シンガーソングライター・ラブリーサマーちゃんが、28日開催の「New Mini Album Release Tour-Tour For Walking (Out Of The Woods)」大阪・梅田 Shangri-La公演のフロア内で痴漢行為があったことを報告し、謝罪した。スタッフの公式X(旧Twitter)の投稿をリポストしたラブリーサマーちゃん。投稿に添付した書面にて「4月28日開催の梅田 Shangri-La公演にて、フロア内で痴漢行為があったとの報告がございました」と報告。「ラブリーサマーちゃんとイベント制作チームは痴漢を絶対に許しません。痴漢は犯罪行為であり、加害者を特定できた段階で、警察へ連絡の上法的措置を検討いたします」と警鐘を鳴らした。

◆全文

以降の公演については「会場内での痴漢または犯罪に抵触する行為・悪質な行為を発見した場合、公演を即座に一時中止した上で、警察への通報等を含め、適切な対応をいたします」とし「痴漢行為を絶対にしないでください。もし被害に遭われた場合や、お近くで不審な行為を見かけた場合は、演奏中、MC中を問わず、速やかにその旨を会場内スタッフ、ラブリーサマ一ちゃん本人、周囲の方へお知らせいただけますようご協力をお願いいたします」と呼びかけた。一方で「被害に遭った際、すぐ誰かに助けを求めることは難しいと考えます。被害者にそのような負担を強いる方法だけでなく、そもそも痴漢が起こり得ない状況を作るべく、我々はできる限りの対策を講じ続けていきます。ラブリーサマーちゃんのライブがご来場いただく皆様にとって優しい空間であるべく、我々一同今後もさらなる努力を重ねてまいります」とコメント。最後には「この度は私のライブにてこのようなことが起こってしまい本当に申し訳ございません。被害に遭われた方に心よりお詫び申し上げます」と結んでいる。(modelpress編集部)https://twitter.com/modelpress/status/1917083464840757614ご報告とお願い4月28日開催の梅田 Shangri-La公演にて、フロア内で痴漢行為があったとの報告がございました。ラブリーサマーちゃんとイベント制作チームは痴漢を絶対に許しません。痴漢は犯罪行為であり、加害者を特定できた段階で、警察へ連絡の上法的措置を検討いたします。当該公演にて被害に遭われた方へ心よりお詫び申し上げます。以降の公演におきまして、会場内での痴漢または犯罪に抵触する行為・悪質な行為を発見した場合、公演を即座に一時中止した上で、警察への通報等を含め、適切な対応をいたします。痴漢行為を絶対にしないでください。もし被害に遭われた場合や、お近くで不審な行為を見かけた場合は、演奏中、MC中を問わず、速やかにその旨を会場内スタッフ、ラブリーサマ一ちゃん本人、周囲の方へお知らせいただけますようご協力をお願いいたします。被害に遭った際、すぐ誰かに助けを求めることは難しいと考えます。被告者にそのような負担を強いる方法だけでなく、そもそも痴漢が起こり得ない状況を作るべく、我々はできる限りの対策を講じ続けていきます。ラブリーサマーちゃんのライブがご来場いただく皆様にとって優しい空間であるべく、我々一同今後もさらなる努力を重ねてまいります。これからも応援の程何卒よろしくお願いいたします。この度は私のライブにてこのようなことが起こってしまい本当に申し訳ございません。被害に遭われた方に心よりお詫び申し上げます。ラブリーサマーちゃん日本コロムビア株式会社株式会社セブンスソフトハウス【Not Sponsored 記事】