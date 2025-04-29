¡Ö¥À¥á¡¼¥¸²Ã¹©¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡×31ºÐ¥°¥é¥É¥ëàÇË¤ì¤Þ¤¯¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¾×·â¡Ö¹¶¤á¤¹¤®¡ª¡×¡ÖÌÖ»é¤òÃå¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×È¿¶ÁÁê¼¡¤°
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»÷Ä»º»Ìé²Ã(31)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖA¡ÁZ¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ò26½µÏ¢Â³15¥«¥Ã¥È¤º¤Ä¸ø³«¡¡Âè4²ó¡¢D¥Æ¡¼¥Þ¤Ï... damage¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢FRIDAY(¹ÖÃÌ¼Ò)¥¦¥§¥ÖÈÇ´ë²è¡ÖAtoZ¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤Û¤Ü¸¶·Á¤ò¤È¤É¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤ËÇË¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Î·ê¤«¤é¡¢ÁÇÈ©¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤µ¤»¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òºî¤Ã¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥À¥á¡¼¥¸²Ã¹©¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¹¶¤á¤¹¤®¡ª¡×¡ÖÌÖ»é¤òÃå¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»÷Ä»¤Ï2016Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¡£¥°¥é¥Ó¥¢É÷¤Î¼Ì¿¿Åê¹Æ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬µÞÁý¡£¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òºî¤Ã¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢»¨»ïÅù¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Î½÷²¦¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£